Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"
Foto: © photonews
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Na twintig jaar wachten lijkt Club Brugge eindelijk aan de bouw van zijn nieuwe stadion te kunnen beginnen. Blauw-zwart mikt niet langer op een verhuis in 2028, maar plant de opening van het langverwachte stadion voor de zomer van 2029. Voorzitter Bart Verhaeghe bevestigt dat de werken begin volgend jaar echt van start kunnen gaan. Het project moet uiteindelijk zo'n 200 miljoen euro kosten.

Club Brugge kreeg na een jarenlang vergunningstraject eindelijk groen licht om te bouwen. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten nog dit jaar. "Rond november, december beginnen we met de nutsvoorzieningen - elektriciteit, water,...", vertelt Verhaeghe in HLN.

"De jeugd van Cercle Brugge zal deze maand nog verhuizen naar onze oefenvelden en de A-kern van Cercle gaat dat eind december doen, naar hun nieuw oefencentrum. Zo kunnen we vanaf januari aan de grote bouwput beginnen."

Geen 2028, wel 2029

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Club Brugge het seizoen 2028-2029 in het nieuwe stadion zou kunnen beginnen. Die timing blijkt echter niet haalbaar. De bouw zal volgens Verhaeghe ongeveer tweeënhalf jaar in beslag nemen.

"De bouwtijd zal 2,5 jaar bedragen. De opening is gepland voor het seizoen 2029-2030. Sneller kan niet. Dat is ook niet wenselijk", klinkt het duidelijk.

De voorzitter benadrukt dat Club Brugge bewust voor kwaliteit kiest. Zo krijgt het stadion een bijzonder dak dat volgens Verhaeghe een belangrijke rol zal spelen in de beleving.

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"We willen het grondig doen. En wat je niet mag onderschatten: we hebben gekozen voor een iets duurder dak. Een 'zwevend dak', zodat er nergens een paal in je gezichtsveld zit en de beleving in het stadion zo maximaal mogelijk is."

Dat dak wordt ter plaatse aan elkaar gelast en vervolgens aan de zijkanten van de structuur bevestigd. Daarvoor zijn gigantische kranen nodig die zich in het stadion zullen bevinden.

Stadion voor ruim 40.000 supporters

Het nieuwe stadion moet uiteindelijk plaats bieden aan 40.116 toeschouwers. Vooral achter één van de doelen wordt het ontwerp bijzonder ambitieus. Daar komt een gigantische tribune zonder tussenringen, terwijl de supporters bovendien dicht op het veld zullen zitten.

"De fans gaan ook heel dicht tegen het veld zitten", aldus Verhaeghe. "En in het midden zullen vier grote televisies hangen, zodat iedereen alles goed kan zien."

Voor Club Brugge gaat het om een investering van ongeveer 200 miljoen euro, volledig zonder overheidssteun. Daarmee wil de club een stadion neerzetten dat niet alleen groter en moderner is, maar ook de commerciële en sportieve ambities van blauw-zwart moet ondersteunen.

Jan Breydel moet nog drie jaar mee

Tot de verhuis in 2029 is Jan Breydel nog altijd de thuishaven van Club Brugge. Het huidige stadion moet dus nog enkele seizoenen zien te overbruggen.

Verhaeghe omschrijft dat stadion niet bepaald enthousiast. "Het is behelpen. We moeten elk jaar zo'n één miljoen euro investeren om het stadion simpelweg 'up and running' te houden."

Die kosten zijn volgens de voorzitter vooral noodzakelijk om de basisinfrastructuur operationeel te houden. "Zodat de rioleringen niet overlopen, de elektriciteit blijft werken, het niet binnen regent... Het is weggegooid geld, maar we kunnen niet anders."

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