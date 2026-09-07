Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Club Brugge begint dinsdagavond op Jan Breydel aan zijn nieuwe Champions League-campagne. Tegenstander van dienst is Aston Villa, een ploeg die net als blauw-zwart nog niet helemaal op kruissnelheid zit. Ivan Leko maakt zich daar echter weinig zorgen over. Volgens de Kroatische coach heeft de Champions League de bijzondere eigenschap om alles plots in een ander perspectief te plaatsen.

Club Brugge verkeert momenteel niet in zijn beste vorm, maar Leko weigert daar veel belang aan te hechten. Ook Aston Villa kende geen overtuigende start van het seizoen, waardoor beide ploegen dinsdagavond met de nodige vraagtekens aan de aftrap verschijnen.

"Zoals Brandon net zei, zijn we niet op ons beste niveau, maar dat kan ook moeilijk anders", stelde Leko. Voor hem begint dinsdag echter een compleet nieuw verhaal. "Dit is een nieuwe competitie, misschien wel de mooiste die er is. Fysiek zullen we een maximale effort leveren, mentaal moet de focus ook maximaal zijn."

Volgens Leko kan de sfeer rond een Champions League-avond bovendien een enorme impact hebben op zijn spelers. "Voor zo'n wedstrijd zijn de vorm of de staat van het elftal niet zo belangrijk. Als we de Champions League-hymne horen, dan vergeten mijn spelers alles. De laatste matchen, een slechte pass..."

Het is precies dat Europese DNA waarop Club Brugge opnieuw wil terugvallen. Jan Breydel moet dinsdagavond voor een nieuwe Europese heksenketel zorgen en Leko beseft hoeveel energie zo'n avond kan losmaken.

"We kennen de impact van ons stadion. We zijn heel gemotiveerd om nog eens zo'n avond te beleven waar we weken of zelfs maanden over kunnen praten."



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Geen rekenwerk voor Leko

De Club-coach wil zich vooraf ook niet vastpinnen op een bepaald aantal punten in de vernieuwde Champions League. Met acht wedstrijden in de competitiefase is het volgens hem vooral zaak om wedstrijd per wedstrijd te bekijken wat erin zit.

"Het is tijd om vol gas te geven", klinkt het. "Een puntenaantal hebben we niet in gedachten. Je doet je best en na acht matchen zie je hoe goed je bent geweest. En of dat genoeg is om je doelen te bereiken."

Leko weet dat er in het nieuwe format nauwelijks ruimte is om wedstrijden op voorhand weg te strepen of punten te berekenen. "In voetbal is er geen tijd en ruimte om te rekenen."

De Kroaat verwacht bovendien dat de Champions League de komende maanden een enorme rol zal spelen binnen de club. "We volgen natuurlijk wat er gebeurt - de Champions League is van iedereen één van de favoriete topics de komende maanden."

Aston Villa is evenmin perfect

Dat Club Brugge niet op zijn best is, geldt volgens Leko trouwens ook voor de tegenstander. Aston Villa won voorlopig geen van zijn vier officiële wedstrijden. Toch zegt dat volgens de trainer weinig over wat er dinsdagavond staat te gebeuren.

"Dezelfde coaches zijn gebleven, maar beide teams zijn veel veranderd", analyseerde hij. "We weten niet wat er zal gebeuren. Het is ons voetbal tegen dat van hen."

Leko verwacht dan ook een wedstrijd waarin details het verschil kunnen maken. "We weten dat we sowieso heel goed zullen moeten zijn om mee te doen. En dat we nagenoeg perfect moeten zijn om te kunnen winnen."