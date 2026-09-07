Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies
Foto: © photonews
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Club Brugge begint dinsdag aan de nieuwe Champions League-campagne. Met Aston Villa komt een subtopper uit de Premier League op bezoek in het Jan Breydelstadion. Toch predikt Marc Degryse vooral voorzichtigheid.

Het is mijn droom om de kwartfinale van de Champions League te halen

Bart Verhaeghe

Bart Verhaeghe sprak bovenstaande woorden uit na de Champions League-loting van Club Brugge. De Belgische landskampioen wil de league phase op Het Kampioenenbal overleven. Al liet de voorzitter van blauw-zwart het achterste van zijn tong even zien. 

Club Brugge ontvangt komende dinsdag Aston Villa. Vervolgens komen RC Lens, Liverpool FC en FK Bodo/Glimt op bezoek in Het Venetië van het Noorden. De West-Vlamingen gaan op hun beurt op bezoek bij Internazionale FC, PSV, SSC Napoli en VfB Stuttgart. 

Marc Degryse geeft Club Brugge een (atypische) raad

In dat opzicht - en met de ambitie én droom in het achterhoofd - moet Aston Villa dinsdag simpelweg voor de bijl. Vooral als je weet dat The Lions de voorbije zomermercato een halve basisploeg hebben zien vertrekken. 

Met Youri Tielemans, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Emiliano Martinez, Ezri Konsa en Lucas Digne vertrokken stuk voor stuk sterkhouders uit Villa Park. Amadou Onana ligt dan weer in de lappenmand. 

Leko Ivan

"Maar bij Club Brugge is er ook een pak kwaliteit vertrokken", waarschuwt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Club Brugge zoekt nog naar de beste vorm zonder onder meer Christos Tzolis en Aleksandar Stankovic. Ook Joel Ordoñez (de verdediger is geblesseerd, nvdr.) vervang je niet zomaar, hé." 

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Club Brugge puurde twaalf punten uit vijf wedstrijden en heeft de start in de Jupiler Pro League niet gemist. Aston Villa heeft al drie wedstrijden achter de kiezen in de Premier League. The Lions pakten amper één punt en scoorden zelfs nog niet.

Dit Club Brugge is niet bij machte om negentig minuten druk te zetten tegen een club als Aston Villa

Marc Degryse

"In dat opzicht mag Club Brugge blij zijn dat ze Aston Villa op dit moment treffen", gaat Degryse verder. "Maar toch zou ik dinsdag voor de organisatie kiezen. Het is geen schande om de bal aan de tegenstander te laten."

De voormalige sportief directeur van blauw-zwart weet wie aan de blauw-zwarte kar zal trekken. "Ik maak me geen zorgen over Hans Vanaken. Ook Yann Sommer zal er staan. Maar ik heb mijn twijfels bij het collectief van Club Brugge."

Moet Club Brugge het initiatief én de bal aan Aston Villa laten?

"Dit Club Brugge is niet bij machte om negentig minuten druk te zetten tegen een club als Aston Villa", besluit Degryse. "Sommige spelers hebben me nog niet kunnen overtuigen. Club Brugge zal vooral met het verstand moeten voetballen."

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