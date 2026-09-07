'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

Hoe zou het nog zijn met Rabbi Matondo? De ex-speler van onder meer Cercle Brugge zou een terugkeer naar Jan Breydel kunnen maken, maar ook Zulte Waregem ziet wel wat in de speler. En er zijn ook nog buitenlandse kapers op de kust. Waarheen zal hij uiteindelijk trekken? Er is in principe geen haast bij voor de clubs die hem in huis willen halen.

De transfermarkt is gesloten in België, maar dat wil niet zeggen dat er geen deal meer kunnen worden gesloten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Rabbi Matondo, die in de belangstelling staat van verschillende clubs in binnen- en buitenland.

Rabbi Matondo zit ondertussen al een week zonder club en kan op die manier dus transfervrij vertrekken naar de club van zijn favoriete bestemming. Of misschien wordt het wel een Vereniging, want ex-ploeg Cercle Brugge wil er de speler graag bij hebben.

Rabbi Matondo heeft de (Belgische) clubs voor het uitkiezen

De 25-jarige Welshman - geboren in Engeland - kan op die manier terugkeren naar ons land. Volgens Engelse bronnen zou hij ook naar Zulte Waregem kunnen, want ook Essevee ziet wel wat in de linksbuiten en kan op die positie nog wat extra creativiteit gebruiken.

De speler is een buitenkansje gezien zijn profiel en het feit dat hij geen club meer heeft, waardoor hij gratis op te pikken is. Tot vorige week was hij actief bij Brann Bergen in Noorwegen, maar daar mocht hij al na vijf maanden verkassen.

Kiest Rabbi Matondo voor Cercle Brugge, Zulte Waregem of Burnley?

In het seizoen 2021-2022 was hij op huurbasis actief bij Cercle Brugge, verder maakte hij grote sier bij onder meer Schalke 04, Stoke City, Rangers, Hannover en uiteraard de jeugd van Manchester City. Ook Burnley wil hem nu terug in Engeland krijgen.





Kapers genoeg op de kust dus, al zou een nieuw Belgisch avontuur Matondo zeker kunnen helpen om opnieuw een stap vooruit te zetten in de ontwikkeling. Op zijn leeftijd kan er geen verkeerde keuze meer gemaakt worden ...