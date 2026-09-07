'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| 1 reacties
'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hoe zou het nog zijn met Rabbi Matondo? De ex-speler van onder meer Cercle Brugge zou een terugkeer naar Jan Breydel kunnen maken, maar ook Zulte Waregem ziet wel wat in de speler. En er zijn ook nog buitenlandse kapers op de kust. Waarheen zal hij uiteindelijk trekken? Er is in principe geen haast bij voor de clubs die hem in huis willen halen.

De transfermarkt is gesloten in België, maar dat wil niet zeggen dat er geen deal meer kunnen worden gesloten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Rabbi Matondo, die in de belangstelling staat van verschillende clubs in binnen- en buitenland.

Rabbi Matondo zit ondertussen al een week zonder club en kan op die manier dus transfervrij vertrekken naar de club van zijn favoriete bestemming. Of misschien wordt het wel een Vereniging, want ex-ploeg Cercle Brugge wil er de speler graag bij hebben.

Rabbi Matondo heeft de (Belgische) clubs voor het uitkiezen

De 25-jarige Welshman - geboren in Engeland - kan op die manier terugkeren naar ons land. Volgens Engelse bronnen zou hij ook naar Zulte Waregem kunnen, want ook Essevee ziet wel wat in de linksbuiten en kan op die positie nog wat extra creativiteit gebruiken.

De speler is een buitenkansje gezien zijn profiel en het feit dat hij geen club meer heeft, waardoor hij gratis op te pikken is. Tot vorige week was hij actief bij Brann Bergen in Noorwegen, maar daar mocht hij al na vijf maanden verkassen.

Kiest Rabbi Matondo voor Cercle Brugge, Zulte Waregem of Burnley?

In het seizoen 2021-2022 was hij op huurbasis actief bij Cercle Brugge, verder maakte hij grote sier bij onder meer Schalke 04, Stoke City, Rangers, Hannover en uiteraard de jeugd van Manchester City. Ook Burnley wil hem nu terug in Engeland krijgen.

Kapers genoeg op de kust dus, al zou een nieuw Belgisch avontuur Matondo zeker kunnen helpen om opnieuw een stap vooruit te zetten in de ontwikkeling. Op zijn leeftijd kan er geen verkeerde keuze meer gemaakt worden ...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Cercle Brugge
Rabbi Matondo

Meer nieuws

UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

17:30
7
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

16:30
6
Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

17:00
Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

16:00
Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

14:45
10
José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

15:30
2
"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

14:19
De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

11:40
3
Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

13:41
5
Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

13:30
3
Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

12:30
Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

13:00
12
Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

12:15
Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

11:20
3
DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

09:00
16
En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

12:00
'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

09:30
1
Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan De derde helft

Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan

11:00
5
JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

09:50
Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

10:30
Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

10:00
3
Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

08:30
11
Rik De Mil ziet langverwachte doorbraak bij Gent: "Hij was onnoemelijk blij"

Rik De Mil ziet langverwachte doorbraak bij Gent: "Hij was onnoemelijk blij"

23:30
🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

08:00
Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap

Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap

23:00
2
Johan Boskamp ziet opvolger van Thibaut Courtois rondlopen in de JPL

Johan Boskamp ziet opvolger van Thibaut Courtois rondlopen in de JPL

07:00
Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet) Reactie

Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet)

06:30
2
Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld" Reactie

Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld"

06:00
10
Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals" Reactie

Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals"

22:30
4
Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken

Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken

20:20
Anderlecht bijt tanden stuk op 'man van 35 miljoen': Brughmans reageert nu op toptransfer Reactie

Anderlecht bijt tanden stuk op 'man van 35 miljoen': Brughmans reageert nu op toptransfer

21:40
Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen Reactie

Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen

21:13
7
SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase

SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase

21:08
Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis

Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis

22:00
Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal

Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal

20:21
"Ik wil geen excuses zoeken": dit heeft Kortrijk-coach Michiel Jonckheere te zeggen na nieuwe klap en 0 op 15

"Ik wil geen excuses zoeken": dit heeft Kortrijk-coach Michiel Jonckheere te zeggen na nieuwe klap en 0 op 15

18:32
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Goro Goro over Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal Dirk ie Dirk ie over Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd André Coenen André Coenen over Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet" Goro Goro over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" Meut Meut over 🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie Andreas2962 Andreas2962 over Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino Green kill Green kill over 'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer' Andreas2962 Andreas2962 over José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender Erwin Wille Erwin Wille over 'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller' Andreas2962 Andreas2962 over Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved