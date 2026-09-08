Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

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Club Brugge begint dinsdagavond aan een nieuw avontuur in de Champions League, maar eerder op de dag gaf de U19 alvast het goede voorbeeld. In de Youth League werd Aston Villa in Roeselare met 5-3 verslagen na een bijzonder doelpuntrijke wedstrijd.

De Brugse jongeren namen al voor de rust afstand. Na 21 minuten kwam Club op voorsprong via een eigen doelpunt van Woody Burgess. Kort voor de pauze verdubbelde Tian Nai Koren de bonus, waardoor blauw-zwart met een comfortabele 2-0 naar de kleedkamer trok.

Na de rust ging Club gewoon door. Koren maakte in minuut 53 zijn tweede van de namiddag en zette zo de 3-0 op het bord.

Koren eist hoofdrol op

Aston Villa probeerde zich nadien terug in de wedstrijd te knokken. Jack McGrath zorgde een dik kwartier voor tijd voor de 3-1, maar lang kon de Engelse hoop niet groeien. Mohamed Knouzi maakte in minuut 79 de 4-1 en leek de wedstrijd daarmee definitief te beslissen.

Toch was vooral Koren de grote man bij Club NXT U19. Even later maakte hij ook zijn derde doelpunt van de wedstrijd en vervolledigde hij zijn hattrick: 5-1.

Aston Villa maakt het nog even spannend

De bezoekers gaven zich daarna opvallend genoeg nog niet gewonnen. Markie Meade maakte amper twee minuten na de hattrick van Koren de 5-2. In de blessuretijd kreeg Aston Villa nog een strafschop, die door McGrath werd omgezet.



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Daardoor eindigde de partij uiteindelijk op 5-3. Acht doelpunten dus, met vooral een sterke offensieve prestatie van de Brugse jeugd.

That’s the way to start! 😍✨



Club NXT U19 opent hun Youth League-campagne met een overtuigende 5-3 tegen Aston Villa. Een owngoal, hattrick van Tian Nai Koren en een doelpunt van Knouzi zorgden voor de winst! 💙🖤 pic.twitter.com/B6Qr58eTpp — Club NXT (@ClubNxt) September 8, 2026

Voor Club Brugge zelf kan dat alvast gelden als een mooi voorafje. Dinsdagavond om 18.45 uur begint ook de A-ploeg aan de League Phase van de Champions League, eveneens tegen Aston Villa.

De context is uiteraard helemaal anders, maar één ding staat vast: de Brugse jeugd heeft alvast getoond hoe het kan. Met vijf doelpunten en een hattrick van Koren gaf Club NXT U19 een stevige voorzet richting de Europese avond van de eerste ploeg.