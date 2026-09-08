Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge begint dinsdagavond aan een nieuw avontuur in de Champions League, maar eerder op de dag gaf de U19 alvast het goede voorbeeld. In de Youth League werd Aston Villa in Roeselare met 5-3 verslagen na een bijzonder doelpuntrijke wedstrijd.

De Brugse jongeren namen al voor de rust afstand. Na 21 minuten kwam Club op voorsprong via een eigen doelpunt van Woody Burgess. Kort voor de pauze verdubbelde Tian Nai Koren de bonus, waardoor blauw-zwart met een comfortabele 2-0 naar de kleedkamer trok.

Na de rust ging Club gewoon door. Koren maakte in minuut 53 zijn tweede van de namiddag en zette zo de 3-0 op het bord.

Koren eist hoofdrol op

Aston Villa probeerde zich nadien terug in de wedstrijd te knokken. Jack McGrath zorgde een dik kwartier voor tijd voor de 3-1, maar lang kon de Engelse hoop niet groeien. Mohamed Knouzi maakte in minuut 79 de 4-1 en leek de wedstrijd daarmee definitief te beslissen.

Toch was vooral Koren de grote man bij Club NXT U19. Even later maakte hij ook zijn derde doelpunt van de wedstrijd en vervolledigde hij zijn hattrick: 5-1.

Aston Villa maakt het nog even spannend

De bezoekers gaven zich daarna opvallend genoeg nog niet gewonnen. Markie Meade maakte amper twee minuten na de hattrick van Koren de 5-2. In de blessuretijd kreeg Aston Villa nog een strafschop, die door McGrath werd omgezet.

Lees ook... Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

Daardoor eindigde de partij uiteindelijk op 5-3. Acht doelpunten dus, met vooral een sterke offensieve prestatie van de Brugse jeugd.

Voor Club Brugge zelf kan dat alvast gelden als een mooi voorafje. Dinsdagavond om 18.45 uur begint ook de A-ploeg aan de League Phase van de Champions League, eveneens tegen Aston Villa.

De context is uiteraard helemaal anders, maar één ding staat vast: de Brugse jeugd heeft alvast getoond hoe het kan. Met vijf doelpunten en een hattrick van Koren gaf Club NXT U19 een stevige voorzet richting de Europese avond van de eerste ploeg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Aston Villa live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Aston Villa

Meer nieuws

Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

14:00
2
Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

13:32
Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

13:00
1
Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

12:30
4
Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

10:30
LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

09:15
Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

09:00
2
Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

08:00
1
Hendrik Van Crombrugge doet boekje open over opvallende situatie bij KRC Genk

Hendrik Van Crombrugge doet boekje open over opvallende situatie bij KRC Genk

16:20
Lommel wil niet zomaar overleven in 1A en maakt dat op deze manier duidelijk

Lommel wil niet zomaar overleven in 1A en maakt dat op deze manier duidelijk

15:15
Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

15:10
Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

12:45
2
Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

14:40
1
Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

13:15
Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

12:50
Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

06:15
Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

12:00
9
Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

11:30
Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

11:00
2
Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

19:40
1
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

10:00
4
Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

09:45
2
Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

09:30
7
Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

22:30
4
Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

08:45
1
Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

08:28
2
Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

21:00
40
Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

17:00
4
Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

07:20
6
Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

07:00
8
Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen Analyse

Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen

06:30
5
"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

23:30
5
"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

07/09
Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

23:00
Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

07/09
14
'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 18:45 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 18:45 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

Dantie Dantie over Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan BarkieBoss BarkieBoss over Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben" Joe Joe over Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn BarkieBoss BarkieBoss over Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val Green kill Green kill over Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement Mr bacardi Mr bacardi over Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen Svédél Svédél over Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren Maz Maz over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" Maz Maz over Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler" FCBalto FCBalto over Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved