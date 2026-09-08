Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

Club Brugge heeft zich de voorbije jaren niet alleen sportief opgewerkt tot de dominante kracht van het Belgische voetbal, ook op de Europese transfermarkt is blauw-zwart aan een opvallende opmars bezig. Waar Ajax, PSV, Benfica, Porto en Sporting CP jarenlang de klassieke tussenstations waren voor talent richting de vijf grootste Europese competities, heeft Club Brugge zich inmiddels nadrukkelijk tussen die gevestigde namen genesteld.

Sinds 2020 behoort Club Brugge samen met Red Bull Salzburg en AZ tot de clubs die consequent talent afleveren aan de Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1. Volgens Transfermarkt ontving blauw-zwart gemiddeld 17,2 miljoen euro voor transfers naar die vijf topcompetities. Daarmee behoort Club tot de meest lucratieve leveranciers buiten de absolute top van het Europese voetbal, schrijft The Athletic.

Tzolis als nieuwste bewijsstuk

De transfer van Christos Tzolis naar Arsenal voor 40 miljoen euro is daarvan het meest recente en misschien wel duidelijkste bewijs. Een jaar eerder vertrok Ardon Jashari voor 36 miljoen euro naar AC Milan, terwijl Igor Thiago in de zomer van 2024 voor 33 miljoen euro naar Brentford trok.

Het indrukwekkende zit niet alleen in de verkoopprijzen. Club Brugge betaalde voor het trio samen ongeveer 23,5 miljoen euro: Tzolis kwam van Fortuna Düsseldorf, Jashari van FC Luzern en Thiago van Ludogorets. Blauw-zwart maakte van drie aankopen spelers die niet alleen sportief waardevol waren, maar uiteindelijk ook een veelvoud van hun aankoopprijs opleverden.

Dat is geen toeval meer. Club heeft een model ontwikkeld waarbij scouting, ontwikkeling en prestaties op het veld elkaar versterken.

Sportief directeur Maarten Dedobbeleer legde eerder uit dat blauw-zwart heel bewust op zoek gaat naar spelers die binnen de eigen voetbalvisie passen. "Het is perfect oké voor mij als ik naar transfers van andere teams kijk en denk: ja, wij kenden hem, maar wij hebben hem niet gehaald." Niet omdat zo'n speler niet in België zou kunnen spelen, maar omdat hij volgens Dedobbeleer niet binnen het specifieke Club-profiel past.



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Niet alleen kopen, maar ontwikkelen

Daarbij beperkt Club zich niet tot buitenlandse transfers. De eigen opleiding en Club NXT vormen een tweede pijler. Charles De Ketelaere, Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper zijn recente voorbeelden van spelers die via de academie doorgroeiden naar de A-kern, prijzen wonnen en vervolgens voor grote bedragen naar het buitenland trokken.

Het verschil met de klassieke Belgische opleidingsclub is dat Club tegelijk zelf een ontwikkelingsplatform voor buitenlandse talenten is geworden. Spelers komen naar Brugge omdat ze er Champions League-voetbal kunnen spelen, prijzen kunnen winnen en zich in een dominante speelstijl kunnen ontwikkelen.

Daardoor is Club aantrekkelijk geworden voor zowel talenten als de Europese topclubs die vervolgens aan de deur kloppen.

De opvolger moet eigenlijk al klaarstaan

De grote uitdaging is ondertussen duidelijk: hoe blijf je sportief aan de top wanneer je beste spelers voortdurend worden weggekocht?

Daarvoor rekent Club op een doorgedreven opvolgingsplanning. Dedobbeleer vertelde dat blauw-zwart niet wacht tot een transfer officieel is afgerond. "Begin februari hebben we meteen een meeting gehouden waarin we beslist hebben dat we altijd proberen om twee transferperiodes vooruit te kijken."

Dat betekent dat Club op voorhand inschat welke spelers kunnen vertrekken, welke posities moeten worden versterkt en welke profielen daarbij passen. De opvolger van een potentiële vertrekkende ster moet dus eigenlijk al in beeld zijn voordat die ster effectief vertrekt.

Dat verklaart mee waarom Club grote uitgaande transfers kan verwerken zonder telkens helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Club Brugge is daarmee een nieuwe fase van zijn ontwikkeling ingegaan. Het is niet langer enkel een Belgische topclub die af en toe een speler verkoopt aan Europa. Blauw-zwart is zelf een vaste schakel geworden in de Europese voedselketen.

De echte uitdaging begint nu pas: die positie behouden. Want zodra Arsenal, AC Milan en andere Europese topclubs weten waar talent wordt ontwikkeld, zullen ze steeds sneller naar Brugge kijken. En dan moet Club niet alleen de volgende Tzolis, Jashari of Thiago vinden, maar ook de sportieve kwaliteit behouden om zelf bovenaan te blijven.