Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge heeft zich de voorbije jaren niet alleen sportief opgewerkt tot de dominante kracht van het Belgische voetbal, ook op de Europese transfermarkt is blauw-zwart aan een opvallende opmars bezig. Waar Ajax, PSV, Benfica, Porto en Sporting CP jarenlang de klassieke tussenstations waren voor talent richting de vijf grootste Europese competities, heeft Club Brugge zich inmiddels nadrukkelijk tussen die gevestigde namen genesteld.

Sinds 2020 behoort Club Brugge samen met Red Bull Salzburg en AZ tot de clubs die consequent talent afleveren aan de Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1. Volgens Transfermarkt ontving blauw-zwart gemiddeld 17,2 miljoen euro voor transfers naar die vijf topcompetities. Daarmee behoort Club tot de meest lucratieve leveranciers buiten de absolute top van het Europese voetbal, schrijft The Athletic.

Tzolis als nieuwste bewijsstuk

De transfer van Christos Tzolis naar Arsenal voor 40 miljoen euro is daarvan het meest recente en misschien wel duidelijkste bewijs. Een jaar eerder vertrok Ardon Jashari voor 36 miljoen euro naar AC Milan, terwijl Igor Thiago in de zomer van 2024 voor 33 miljoen euro naar Brentford trok.

Het indrukwekkende zit niet alleen in de verkoopprijzen. Club Brugge betaalde voor het trio samen ongeveer 23,5 miljoen euro: Tzolis kwam van Fortuna Düsseldorf, Jashari van FC Luzern en Thiago van Ludogorets. Blauw-zwart maakte van drie aankopen spelers die niet alleen sportief waardevol waren, maar uiteindelijk ook een veelvoud van hun aankoopprijs opleverden.

Dat is geen toeval meer. Club heeft een model ontwikkeld waarbij scouting, ontwikkeling en prestaties op het veld elkaar versterken.

Sportief directeur Maarten Dedobbeleer legde eerder uit dat blauw-zwart heel bewust op zoek gaat naar spelers die binnen de eigen voetbalvisie passen. "Het is perfect oké voor mij als ik naar transfers van andere teams kijk en denk: ja, wij kenden hem, maar wij hebben hem niet gehaald." Niet omdat zo'n speler niet in België zou kunnen spelen, maar omdat hij volgens Dedobbeleer niet binnen het specifieke Club-profiel past.

Lees ook... LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

Niet alleen kopen, maar ontwikkelen

Daarbij beperkt Club zich niet tot buitenlandse transfers. De eigen opleiding en Club NXT vormen een tweede pijler. Charles De Ketelaere, Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper zijn recente voorbeelden van spelers die via de academie doorgroeiden naar de A-kern, prijzen wonnen en vervolgens voor grote bedragen naar het buitenland trokken.

Het verschil met de klassieke Belgische opleidingsclub is dat Club tegelijk zelf een ontwikkelingsplatform voor buitenlandse talenten is geworden. Spelers komen naar Brugge omdat ze er Champions League-voetbal kunnen spelen, prijzen kunnen winnen en zich in een dominante speelstijl kunnen ontwikkelen.

Daardoor is Club aantrekkelijk geworden voor zowel talenten als de Europese topclubs die vervolgens aan de deur kloppen.

De opvolger moet eigenlijk al klaarstaan

De grote uitdaging is ondertussen duidelijk: hoe blijf je sportief aan de top wanneer je beste spelers voortdurend worden weggekocht?

Daarvoor rekent Club op een doorgedreven opvolgingsplanning. Dedobbeleer vertelde dat blauw-zwart niet wacht tot een transfer officieel is afgerond. "Begin februari hebben we meteen een meeting gehouden waarin we beslist hebben dat we altijd proberen om twee transferperiodes vooruit te kijken."

Dat betekent dat Club op voorhand inschat welke spelers kunnen vertrekken, welke posities moeten worden versterkt en welke profielen daarbij passen. De opvolger van een potentiële vertrekkende ster moet dus eigenlijk al in beeld zijn voordat die ster effectief vertrekt.

Dat verklaart mee waarom Club grote uitgaande transfers kan verwerken zonder telkens helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Club Brugge is daarmee een nieuwe fase van zijn ontwikkeling ingegaan. Het is niet langer enkel een Belgische topclub die af en toe een speler verkoopt aan Europa. Blauw-zwart is zelf een vaste schakel geworden in de Europese voedselketen.

De echte uitdaging begint nu pas: die positie behouden. Want zodra Arsenal, AC Milan en andere Europese topclubs weten waar talent wordt ontwikkeld, zullen ze steeds sneller naar Brugge kijken. En dan moet Club niet alleen de volgende Tzolis, Jashari of Thiago vinden, maar ook de sportieve kwaliteit behouden om zelf bovenaan te blijven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Aston Villa live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Aston Villa

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

09:15
Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

09:00
2
Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

08:00
Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

06:15
Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

11:30
Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

11:00
1
Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

19:40
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

10:00
Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

09:45
1
Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

09:30
4
Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

22:30
4
Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

08:45
1
Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

08:28
Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

17:00
4
Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

21:00
21
Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

07:20
4
Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

07:00
5
Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen Analyse

Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen

06:30
3
"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

23:30
3
"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

14:19
Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

23:00
Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

13:00
14
'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

22:00
1
Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

21:15
Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

21:30
6
'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

20:20
't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

20:40
2
Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

20:00
10
Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

19:00
'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

19:20
Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

18:30
1
Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen Analyse

Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen

18:00
5
UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

17:30
20
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

16:30
12
José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

15:30
5
Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 18:45 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 18:45 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau" nick!LFC nick!LFC over Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben" Sv1978 Sv1978 over Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge - Aston Villa: - Wesl Wesl over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" .. .. over Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen Vital Verheyen Vital Verheyen over Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal Futbolitis Futbolitis over 't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos" GregoG GregoG over Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved