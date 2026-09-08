Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

Aston Villa komt dinsdagavond met de nodige vraagtekens naar Jan Breydel, maar Club Brugge mag zich allerminst rijk rekenen. De Engelsen wachten nog altijd op hun eerste competitiegoal van het seizoen, terwijl Unai Emery opvallend veel respect toont voor de Belgische landskampioen. De Spaanse topcoach ziet zelfs een duidelijk voordeel voor Club en weet precies welke speler zijn verdediging in de gaten zal moeten houden.

Club Brugge opent dinsdagavond zijn Champions League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. De winnaar van de Europa League van vorig seizoen zakt af naar het Jan Breydelstadion, maar trainer Unai Emery wil zijn ploeg allerminst als uitgesproken favoriet bestempelen.

Aston Villa nog zonder doelpunt in de competitie

De voorbije maanden veranderde er veel bij Aston Villa. Met Ollie Watkins, Emiliano Martinez en Youri Tielemans vertrokken afgelopen zomer enkele bepalende namen. Die omwenteling laat zich voorlopig voelen in de Premier League.

De Villans pakten afgelopen weekend hun eerste punt op het veld van promovendus Hull City. Voordien volgden een zware nederlaag tegen het Brighton van Maxim De Cuyper op de openingsspeeldag en een logische nederlaag tegen landskampioen Arsenal in Villa Park.

Na drie competitiewedstrijden staat Aston Villa zo op één punt, met twee nederlagen én zonder ook maar één doelpunt. Emery trekt dan ook met de nodige voorzichtigheid richting Brugge.

Emery ziet voordeel voor Club Brugge

"Ik heb niet het gevoel dat wij favoriet zijn", vertelde de Spaanse coach aan HLN. "Ik zal uitleggen waarom. In Europa is een uitwedstrijd altijd anders. Vanuit dat standpunt hebben zij een voordeel. Ze zitten in een goede flow. Hun trainer, Ivan Leko, weet wat voetballen in het moderne voetbal betekent. Onze vorige onderlinge duels waren ook erg evenwichtig."



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(Club Brugge won in 2024 met 1-0. In maart 2025 volgde een dubbel confrontatie die Aston Villa met 6-1 over beide wedstrijden naar zich toetrok, red.)

Hans Vanaken krijgt aandacht van Emery

Emery heeft Club Brugge duidelijk grondig geanalyseerd. Vooral Hans Vanaken springt eruit in zijn voorbereiding op het duel in het Jan Breydelstadion.

"Normaal proberen ze de wedstrijden te controleren. Ze hebben met Hans Vanaken een fantastische speler. Hij is erg intelligent en is iemand die we nauwlettend moeten volgen. We hebben veel respect voor Club Brugge", aldus Emery.

Of het plan van Aston Villa om Vanaken af te stoppen ook werkt, wordt dinsdagavond duidelijk. De aftrap in Brugge is voorzien om 18.45 uur.