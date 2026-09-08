Reactie Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld"
Foto: © photonews
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Dit was niet de start waar Club Brugge van droomde. In de Champions League-opener tegen Aston Villa bleef blauw-zwart met lege handen achter na een 2-3-nederlaag. Vooral de defensieve fouten deden Club Brugge de das om.

Aan de 0-1 van John McGinn ging bijzonder matig verdedigen vooraf. Aston Villa-speler Pau Torres kreeg alle ruimte om met de bal aan de voet een groot deel van het veld over te steken. Bij Club Brugge was er nochtans even verwarring, omdat de spelers dachten dat het spel zou worden stilgelegd na een hoofdblessure.

"Volgens ons werd het spel stilgelegd door een hoofdblessure. Vetlesen raakte het hoofd van Buendia, waardoor we dachten dat het spel zou worden stilgelegd", legt Brandon Mechele uit. "Maar de scheidsrechter fluit niet en het gaat door. Dan wordt het te gemakkelijk."

De verdediger baalde vooral van de manier waarop Club de ruimte weggaf. "Het kan niet dat hij helemaal kan indribbelen. Natuurlijk schiet McGinn hem heel goed aan de tweede paal binnen."

Toch zag Mechele na de pauze ook positieve zaken. Club Brugge kwam veel agressiever voor de dag en ging nadrukkelijker op zoek naar de aansluiting. "Dat was meer het Club Brugge dat we wilden zien. Druk naar voren, agressief in de duels en verticaler spelen. Daardoor waren we ook gevaarlijker."

Volgens Mechele moet Club vooral die tweede helft meenemen naar de volgende wedstrijden. "Ik denk dat we ons daaraan moeten optrekken, zonder te vergeten wat er gebeurd is in de eerste helft."

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"Er zijn nog zeven wedstrijden"

De nederlaag zorgt meteen voor druk op Club Brugge, maar Mechele weigert te panikeren. "Het zou natuurlijk goed geweest zijn als je vandaag punten kon pakken. Maar het is niet zo. Er zijn nu nog zeven wedstrijden."

De ervaren verdediger weet dan ook wat Club te doen staat. "We moeten er lessen uit trekken, verbeteren en doorgaan. Zowel in de competitie als in de Champions League moet je dat doen. Anders word je gewoon weggespeeld."

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