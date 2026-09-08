Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge
Foto: © photonews
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86 minuten in zes potentiële wedstrijden. Jan Virgili is voorlopig niet de grote attractie die de fans van Club Brugge misschien meteen had verwacht na een investering van zo'n 12 miljoen euro. De twintigjarige Spanjaard wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats. Toch is er weinig reden tot paniek. Wie Virgili en de transferpolitiek van Club Brugge naast elkaar legt, begrijpt waarom.

Club Brugge haalde geen afgewerkte Tzolis in huis. Het haalde een speler die het potentieel heeft om op termijn een gelijkaardige impact te krijgen.

Dat verschil is belangrijk. Virgili speelde vorig seizoen 31 wedstrijden voor Mallorca in La Liga, maar zat op dat moment nog volop in zijn ontwikkeling. Hij maakte indruk met zijn snelheid, explosiviteit en één-tegen-één-acties, maar zijn rendement lag nog niet op het niveau van een gevestigde topwinger. Club betaalde dus niet alleen voor wat hij vandaag is, maar vooral voor wat hij binnen één, twee of drie jaar kan worden. Hij tekende meteen tot 2031.

Club koopt vóór de markt het potentieel ontdekt

Dat is precies de strategie waarmee Club Brugge de voorbije jaren een groot deel van zijn sportieve en financiële succes heeft opgebouwd. Talent vroeg herkennen, spelers laten groeien en hen vervolgens verkopen wanneer hun marktwaarde fors is gestegen.

Ook bij Nicolo Tresoldi was het idee vergelijkbaar. En er zijn er nog: Ordonez, Onyedika, Thiago... Als die spelers hun volledige potentieel al hadden bereikt, waren ze nooit voor de bedragen van toen naar België gekomen. Hetzelfde geldt voor Virgili. Club probeert de markt voor te zijn. Het koopt geen zekerheid, maar potentieel. En dat heeft Virgili met hopen.

Dat betekent automatisch dat er een periode kan zijn waarin de speler nog moet wennen aan het niveau waarop Club Brugge wil spelen. Virgili komt uit een gedegradeerd Mallorca en moet zich aanpassen aan de fysieke intensiteit, het hogere tempo en de tactische discipline die bij blauw-zwart gevraagd worden.

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Zijn minuten zullen wel toenemen

Dat betekent niet dat Virgili lang op de bank zal blijven zitten. Zijn invalbeurten werden geleidelijk langer en de concurrentie op de flanken is ook niet onaantastbaar. Diakhon zakte na een sterk seizoensbegin weer weg en Ivan Leko lijkt Virgili snel klaar te stomen voor meer.

Dat proces moet nu beginnen. Virgili heeft eerst kunnen proeven van Club Brugge, de competitie en de manier van werken van Leko. De volgende stap is meer minuten maken en aantonen dat hij klaar is voor een grotere rol.

Dat hij nog moet bijtrainen, past eigenlijk perfect in dat verhaal. Club ziet duidelijk een speler met veel mogelijkheden, maar wil hem eerst fysiek en tactisch helemaal klaarstomen.

De 12 miljoen euro scheppen natuurlijk verwachtingen. Maar ze mogen niet tot een verkeerde conclusie leiden. Club Brugge betaalde geen 12 miljoen omdat Virgili onmiddellijk de nieuwe Tzolis moest zijn.

Club betaalde 12 miljoen omdat het denkt dat hij er één kan worden. En dat is een wezenlijk verschil. De komende weken zal Virgili steeds vaker de kans krijgen om te tonen waarom Club zo overtuigd van zijn groeipotentieel is.

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