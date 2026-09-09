🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay"

Club Brugge deelde dinsdagavond enkele cadeaus uit aan Aston Villa en werd daar uiteindelijk voor afgestraft. De Engelsen wonnen met 2-3, maar vooral bij de openingsgoal gaf blauw-zwart wel erg makkelijk ruimte weg. Een opvallend moment van twijfel in de Brugse defensie lag aan de basis van die 0-1.

Het was een Europese avond om snel te vergeten voor Hans Vanaken en co. Te slap verdedigen en een blunderende Sommer lagen aan de basis van een nederlaag die Club Brugge absoluut wilde vermijden.

In de aanloop naar de openingsgoal kwam Hugo Vetlesen stevig in botsing met Emiliano Buendia. De Argentijn bleef even op de grond liggen, waardoor meerdere Club-spelers aarzelden. Torres profiteerde optimaal van de ontstane ruimte en kon helemaal oversteken. Aston Villa liet de kans niet liggen en opende de score.

Gebrek aan fairplay

Bruges permet de manière incompréhensible à Pau Torres de remonter tout le terrain et c'est McGinn qui enroule pour faire 0-1. 😬 #CLUAVL #RTLsports pic.twitter.com/l4aQLC52Yh — RTL sports (@RTLsportsbe) September 8, 2026

Hans Vanaken probeerde zijn ploegmaats nog bij te sturen na die botsing. "Ik deed teken om hem naar buiten te schieten", vertelde de aanvoerder achteraf.

Volgens de aanvoerder van blauw-zwart hielp dat misverstand de bezoekers uit Birmingham wel om gevaarlijk te zijn en uiteindelijk te scoren. "Het moment dat Torres begint te dribbelen, staat Buendia recht. Ik heb gezegd dat ik het niet fairplay vond."



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Vanaken met dubbel gevoel

Een kwartier voor tijd haalde Ivan Leko zijn aanvoerder naar de kant bij een 2-3-achterstand. Op het eerste gezicht een opvallende beslissing, want Club Brugge was op dat moment nog volop op zoek naar de gelijkmaker. Vanaken kampte echter met fysieke problemen, iets waarmee de Brugse coach absoluut geen risico wilde nemen.

Na afloop bleef Vanaken dan ook met een dubbel gevoel achter over de prestaties van zijn ploeg. "De tweede helft was beter, maar dat is ook omdat je dan niets meer te verliezen hebt. Dan kan je gewoon vol gaan zonder na te denken."

"Deze wedstrijd komt niet ongelegen. Integendeel, ik denk dat dit een avond was om ons weer te laten zien in de Champions League. Spijtig, viel die bal niet goed", besloot Vanaken.