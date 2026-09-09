Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld
Foto: © photonews
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Club Brugge slikte tegen Aston Villa drie tegendoelpunten, maar volgens Toby Alderweireld lag het probleem bij de eerste twee treffers niet alleen achterin. De voormalige Rode Duivel wees vooral naar Freddie Potts, die volgens hem twee keer te laat reageerde in de organisatie van blauw-zwart.

Potts kwam deze zomer voor zo'n tien miljoen euro over van West Ham en kreeg meteen veel vertrouwen. De 22-jarige middenvelder stond in zijn eerste zes wedstrijden voor Club Brugge telkens aan de aftrap. Tegen Aston Villa zag Alderweireld echter duidelijke fouten in zijn defensieve positionering.

Volgens Het Laatste Nieuws legde Alderweireld vooral de eerste tegengoal onder de loep. “Je moet naar het middenveld kijken bij die fase. Hans Vanaken stak z’n hand omhoog en claimde een fout, maar vooral Freddie Potts moest sneller uitstappen om een tegenstander op te vangen. Hij gaf Pau Torres te veel ruimte.”

Potts opnieuw in beeld bij tweede goal

Ook bij de tweede tegentreffer zag Alderweireld hetzelfde probleem terugkomen. Club verdedigde man-op-man, maar Potts verloor volgens hem het contact met zijn rechtstreekse tegenstander.

“Ook daar was Potts volledig zijn man kwijt. Club Brugge speelt man-op-man, dan moet je je tegenstander wel volgen en contact maken. Als verdedigende middenvelder weet je dat die ‘tien’ daar gaat opduiken, maar hij is ‘m kwijt omdat hij tussen de centrale verdedigers inzakt.”

Alderweireld legt de verantwoordelijkheid daarmee duidelijk bij de keuzes en reacties op het middenveld. In een man-tegen-mansysteem kunnen kleine positieverliezen snel grote gevolgen hebben, zeker tegen een ploeg die technisch en positioneel sterk genoeg is om zulke ruimtes meteen te benutten.

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Grote verwachtingen na stevige transfersom

Potts kwam met een flink prijskaartje naar Jan Breydel. Club Brugge legde hem vast tot juni 2030 en investeerde ongeveer tien miljoen euro in de Engelsman. Bij West Ham verzamelde hij 28 wedstrijden en gaf hij één assist.

Zijn start bij blauw-zwart toont dat hij meteen als belangrijke kracht wordt gezien, maar de analyse van Alderweireld maakt ook duidelijk dat er nog groeimarge is. Tegen Aston Villa werd die marge op Champions League-niveau genadeloos blootgelegd.

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