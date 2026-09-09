Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening
Foto: © photonews
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Yann Sommer kende dinsdagavond tegen Aston Villa een gemengde Champions League-avond. De doelman van Club Brugge pakte uit met enkele goede reddingen, maar ging ook duidelijk in de fout bij de derde tegentreffer. Marc Degryse vindt dat die misser niet meteen aanleiding mag geven tot grote twijfels.

Sommer kwam deze zomer naar Brugge als opvolger van Simon Mignolet en kreeg daardoor meteen een belangrijke rol. Tegen Aston Villa liet hij op verschillende momenten zien waarom Club hem binnenhaalde, maar bij de 1-3 maakte hij een verkeerde inschatting.

Bij Het Laatste Nieuws analyseerde Degryse die fase zonder er veel omheen te draaien. “Hij gaf zelf toe dat hij in de fout ging bij de derde tegengoal. Sommer dacht dat die bal verder zou doorschuiven, maar hij had daar gewoon niets te zoeken. Een slechte inschatting, dat is duidelijk.”

Degryse ziet geen reden voor paniek

Volgens Degryse moet die fout wel in perspectief worden geplaatst. Sommer kende ook sterke momenten in dezelfde wedstrijd en hield Club met enkele tussenkomsten langer in leven. “Van Sommer dacht je dat hij geen verzwakking was na het vertrek van Simon Mignolet. En ik plaats ook nog geen vraagtekens achter zijn naam”, aldus Degryse.

De vergelijking met Mignolet zal sowieso blijven terugkomen. De voormalige Rode Duivel was jarenlang een bijzonder belangrijke figuur bij blauw-zwart, waardoor elke nieuwe eerste doelman automatisch langs die meetlat wordt gelegd.

Toch vindt Degryse het te vroeg om conclusies te trekken. “Sommer heeft tegen Aston Villa ook goeie reddingen verricht. Club moet zich geen zorgen maken.”

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Eén fout verandert beoordeling niet

Voor Sommer zelf was de wedstrijd tegen Aston Villa dus verre van perfect. Zijn fout bij de derde tegengoal was zichtbaar en kostte Club op dat moment zwaar, maar tegelijk voorkwam hij met andere reddingen dat de Engelsen verder uitliepen.

Degryse kiest daarom niet voor een harde beoordeling op basis van één moment. Volgens hem blijft Sommer een doelman die voldoende kwaliteiten heeft om Club Brugge op hoog niveau te helpen. De boodschap is voorlopig duidelijk: de fout erkennen, analyseren en daarna verder. Paniek rond de positie onder de lat vindt Degryse op dit moment volledig overbodig.

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