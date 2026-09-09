Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge is dinsdagavond met een nederlaag aan zijn Champions League-campagne begonnen. Blauw-zwart verloor thuis met 2-3 van Aston Villa, ondanks doelpunten van Hugo Vetlesen en Nicolò Tresoldi. In Engeland wordt vooral gewezen op een zwakke Brugse eerste helft, maar ook één speler van Club kreeg opvallend veel lof.

Club Brugge is dinsdagavond met een 2-3-nederlaag aan de Champions League begonnen tegen Aston Villa. Blauw-zwart kwam na elf minuten op achterstand via John McGinn, maar Hugo Vetlesen maakte snel gelijk. Nog voor de rust trokken de Engelsen opnieuw weg via Emiliano Buendía en Nicolas Jackson.

Na de pauze bracht Nicolò Tresoldi Club vanop de stip nog terug tot 2-3. Verder kwam de ploeg van Ivan Leko niet meer, waardoor Aston Villa met de drie punten uit Jan Breydel vertrok.

In Engeland werd de prestatie van Club Brugge achteraf stevig geanalyseerd. Vooral de eerste helft en het optreden van Yann Sommer kregen kritiek, terwijl Jan Virgili net lof oogstte.

BBC en The Sun kritisch voor Club

Bij de BBC klonk het scherp. Volgens het medium zat Aston Villa na de treffers van Buendía en Jackson volledig op rozen. Daarbij werd ook Sommer met de vinger gewezen. “Het doelpunt van Jackson kwam er mee door een moment van kortsluiting bij Yann Sommer.”

Ook het algemene Brugse niveau kreeg weinig krediet. “Club Brugge was zwak en George Hemmings, de eerste tiener in 43 jaar die voor Villa aan een Champions League- of Europacupwedstrijd begon, had minstens één keer kunnen scoren.”

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The Sun was eveneens weinig onder de indruk van de tegenstand. “Club Brugge, de Belgische kampioen, is verre van de meest angstaanjagende ploeg die Aston Villa dit seizoen in Europa zal tegenkomen.” Tegelijk benadrukte de krant dat Villa karakter toonde door “de borst vooruit te steken en boven te komen drijven in een hectisch duel”.

Virgili krijgt wel stevige lof

Niet alles was negatief. De Daily Mail had opvallend aandacht voor Jan Virgili. “Aaron Wan-Bissaka beleefde een verschrikkelijke avond tegen de Spaanse winger Jan Virgili en werd na 68 minuten naar de kant gehaald.”

Voor Sommer was de balans heel anders. The Guardian wees erop dat de Zwitser door zijn basisplaats pas de tweede doelman ooit werd die voor vijf verschillende clubs in de Champions League uitkwam. “Maar voor de 37-jarige werd het een avond om snel te vergeten”, klonk het daar.

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