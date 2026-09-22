De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

Maxim De Cuyper is intussen een vaste waarde bij de Rode Duivels en heeft zich ook bij Brighton & Hove Albion stevig in de Premier League genesteld. De 25-jarige linksachter speelde dit seizoen tot dusver elke competitiewedstrijd en was al goed voor een doelpunt en twee assists.

Het contrast met zijn jeugdjaren kan nauwelijks groter zijn. In een interview met HUMO vertelt De Cuyper dat hij als tiener zelfs dicht bij een vroegtijdig einde van zijn voetbalcarrière stond.

“Ik verloor mijn plezier en heb zelfs willen stoppen”

De Cuyper zette als achtjarige zijn eerste stappen bij Club Brugge, nadat hij bij Heist had gevoetbald. Aanvankelijk was voetbal voor hem vooral plezier. De lange autoritten met zijn vader richting Brugge waren volgens hem vooral een noodzakelijk kwaad en bij de jeugd draaide alles om spelen met vrienden.

Dat veranderde toen hij bij de U18 terechtkwam. Plots werd van de jonge De Cuyper verwacht dat hij zich als een volwassene zou gedragen. De overstap van onbezorgd voetballen naar een veel professionelere omgeving kwam hard binnen.

“Ik heb serieus tegen mijn tandjes gekregen”, vertelt hij aan HUMO. “Dat eerste halfjaar speelde ik geen enkele wedstrijd, er werd zelfs niet meer naar mij omgekeken. Het werd allemaal zo serieus dat ik mijn plezier verloor. Ik heb zelfs op het punt gestaan om te stoppen.”

De Cuyper botste naar eigen zeggen stevig met een trainer die hem op een harde manier probeerde te vormen. Vandaag kan hij met die periode lachen, maar toen lag dat anders. Hij wilde zijn voetbalschoenen bijna aan de kant zetten om opnieuw gewoon met zijn vrienden te kunnen spelen.





Zijn vader stak daar echter een stokje voor. Die had zelf bij Heist gevoetbald en bleef volgens De Cuyper altijd eerlijk, zowel wanneer het goed als wanneer het slecht ging. “Ik heb me niet al die jaren opgeofferd en je overal naartoe gebracht om je nu te zien stoppen. Doorbijten!”, kreeg hij te horen.

Achteraf is De Cuyper daar dankbaar voor. Hij beseft dat dezelfde trainer die hem destijds bijna deed afhaken, ook een rol speelde in de ontwikkeling van de voetballer die hij uiteindelijk werd.

Van onderschatte jeugdspeler tot Premier League-revelatie

Opvallend is dat De Cuyper zichzelf vroeger helemaal niet zag als een uitzonderlijk talent. In zijn jeugd was hij naar eigen zeggen nooit de beste, maar ook nooit de slechtste. Hij beschouwde zichzelf eerder als een gemiddelde speler die niet meteen op de radar stond.

“Niemand hield me in de gaten. Naarmate ik ouder werd, ging ik almaar minder geloven hoe goed ik wel was. Anderen hebben op mij moeten inpraten, anders had ik het nog altijd niet geloofd.”

Dat maakt zijn huidige parcours des te opmerkelijker. Na zijn opleiding bij Club Brugge trok De Cuyper op uitleenbasis naar Westerlo, waar hij zich verder ontwikkelde en promoveerde naar de Jupiler Pro League. Vervolgens keerde hij terug naar Club, werd er basisspeler en groeide hij door tot Rode Duivel. In juni 2024 maakte hij zijn debuut voor België.

In de zomer van 2025 volgde vervolgens de stap naar Brighton. De Engelsen legden hem voor vijf jaar vast en De Cuyper maakte zich ook daar snel belangrijk. Vorig seizoen kwam hij in dertig Premier League-wedstrijden in actie, met twee goals en drie assists. Dit seizoen ging zijn ontwikkeling verder: hij startte in elk van de eerste vijf competitieduels en staat na die wedstrijden op één doelpunt en twee assists.

Recent zette hij zijn opmars nog extra in de verf. In de 3-2-zege van Brighton op Manchester United in de League Cup scoorde De Cuyper het beslissende derde doelpunt.