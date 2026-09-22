'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'
Foto: Photonews
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Liverpool FC heeft Frenkie de Jong héél hoog op de verlanglijst gezet. De Engelse topclub ziet in de Nederlandse middenvelder één van de ontbrekende schakels om opnieuw mee te dingen naar Engelse én Europese prijzen.

El Nacional weet dat Liverpool FC van Frenkie de Jong dé absolute prioriteit heeft gemaakt voor de wintermercato. The Reds polsen momenteel bij FC Barcelona én de Nederlandse middenvelder naar de haalbaarheid van een transfer.

De eerste signalen lijken alvast positief voor Liverpool. De Jong is alvast te vinden voor een verhuis naar de Premier League. De Nederlander lag de voorbije seizoenen al meermaals op ramkoers met Barça, maar bleef uiteindelijk altijd in Camp Nou.

Frenkie de Jong heeft een contract tot medio 2029 in Camp Nou, maar...

De Jong heeft een lopend contract tot medio 2029 bij Barcelona. Toch is de Catalaanse grootmacht bereid om te praten over een transfer. Door de komst van Rodri afgelopen zomer is de Nederlander zelfs overbodig in Camp Nou.

Barcelona is het nieuwe seizoen als een hogesnelheidstrein gestart… zonder de Jong. De 29-jarige middenvelder revalideert momenteel van een knieblessure. Al schijnt er licht aan het einde van die revalidatietunnel.

Marktwaarde van 35 miljoen euro en... prijskaartje van 70 miljoen euro


Transfermarkt schat de marktwaarde van de Jong op 35 miljoen euro. Al wil dat eigenlijk niets zeggen. Barcelona heeft een prijskaartje van zeventig miljoen euro rond de nek van de Nederlander gehangen.

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