OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club
Foto: © photonews
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Wout Faes laat Leicester City achter zich en kiest voor een opvallend nieuw avontuur. De voormalige Rode Duivel trekt naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij bij Shabab Alhli Dubai FC meteen een van de grootste namen in de selectie wordt.

Wout Faes stond vlak voor de interlandbreak voor het eerst dit seizoen in de basis bij Leicester City, op bezoek bij Barnsley. Tot dan zat de 28-jarige centrale verdediger volledig op een zijspoor bij de Foxes.

Sinds de zomer had Faes nog geen minuut gespeeld en zelfs geen enkele keer in de wedstrijdselectie gezeten. Leicester komt dit seizoen uit in League One, het derde niveau van het Engelse voetbal.

Aan die situatie komt nu een einde. Leicester City heeft officieel bevestigd dat Faes de club verlaat en naar Shabab Alahli Dubai FC trekt, in de Verenigde Arabische Emiraten. Leicester betaalde in 2022 nog 17 miljoen euro aan Stade de Reims om hem naar Engeland te halen.

Wout Faes trekt naar de Verenigde Arabische Emiraten

"Hij speelde 136 wedstrijden in alle competities en maakte zes doelpunten. Wout verlaat de club met de dank van iedereen en we wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière", schrijft Leicester in het officiële afscheidsbericht.

Met deze transfer lijkt de voormalige speler van Anderlecht en KV Oostende ook verder weg te raken van de Rode Duivels. Faes werd sinds de interlandperiode van juni 2025 niet meer opgeroepen. Toen speelde hij nog negentig minuten tegen zowel Noord-Macedonië als Wales in de WK-kwalificaties, maar daarna verdween hij uit beeld bij de nationale ploeg.

Zijn nieuwe club staat momenteel vierde in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Grote internationale vedetten lopen er niet rond. De speler met de hoogste marktwaarde in de selectie was tot dusver Serdar Azmoun, die volgens Transfermarkt op zes miljoen euro wordt geschat.

De Iraanse international kwam al 92 keer uit voor zijn land en speelde in het verleden onder meer voor Bayer Leverkusen en AS Roma. Faes zelf wordt door Transfermarkt op tien miljoen euro gewaardeerd. Daarmee wordt hij meteen met ruime voorsprong de speler met de hoogste marktwaarde binnen de selectie van Shabab AlAhli Dubai FC.

11 reacties
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