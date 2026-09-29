Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

Roméo Lavia moest er ruim drie jaar op wachten, maar tegen Italië kreeg hij eindelijk zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels. De Chelsea-middenvelder liet meteen zien waarom hij een serieuze kandidaat is om de nummer zes-positie definitief naar zich toe te trekken.

Zonder Amadou Onana rees de vraag wie onder Mark van Bommel de rol van verdedigende middenvelder bij de Rode Duivels zou opnemen. Nicolas Raskin had daarvoor sterke argumenten en startte ook in de eerste Nations League-wedstrijd van deze campagne, al kon hij toen niet volledig overtuigen.

Maandag diende zich echter een andere kandidaat nadrukkelijk aan. Roméo Lavia kreeg na zijn degelijke invalbeurt van ongeveer twintig minuten in Italië voor het eerst een basisplaats bij de nationale ploeg. Opmerkelijk: het was ruim drie jaar na zijn eerste interland, in Duitsland tijdens de tweede wedstrijd onder Domenico Tedesco.

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Lavia grijpt zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels

De middenvelder van Chelsea beleefde een speciale avond, ondanks de nederlaag. “Het maakt me trots dat ik eindelijk mijn eerste basisplaats heb kunnen pakken. Ik vergelijk het een beetje met mijn eerste cap drie jaar geleden”, vertelde Lavia na afloop.

Toch overheerste ook ontgoocheling bij de 22-jarige Belg. “Er volgde helaas geen overwinning, dus het laat een zure nasmaak achter.”

Een profiel dat België nodig heeft

Op het veld liet Lavia zien waarom hij op termijn dé vaste nummer zes van de Rode Duivels kan worden. Hij combineerde rust aan de bal met recuperatievermogen en kon het spel van achteruit versnellen. Fit en in wedstrijdritme lijkt hij binnen deze selectie weinig gelijken te hebben op die positie.



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Zijn fysieke kwetsbaarheid blijft wel een aandachtspunt. Lavia kampte de voorbije seizoenen geregeld met blessures en kon daardoor zelden lange tijd aan een hoog tempo spelen. Tegen Italië kreeg hij in de slotfase krampen, maar dat bleek geen nieuw fysiek probleem.

“Ik had krampen omdat het al even geleden was dat ik nog op zo’n intensiteit had gespeeld. Het blijft een proces”, gaf Lavia eerlijk toe.

Van Bommel wil voorzichtig blijven met Chelsea-middenvelder

Dit seizoen stond Lavia al vier keer in de basis in de Premier League, zonder de volledige negentig minuten vol te maken. Dat zijn lichaam voorlopig standhoudt, is alvast een positief signaal. Alleen vraagt de intense speelstijl die Mark van Bommel voor ogen heeft nog steeds veel van de Chelsea-speler.

De Nederlandse bondscoach gaf al aan dat Lavia vrijdag mogelijk niet aan de aftrap verschijnt. De technische staf wil duidelijk vermijden dat de middenvelder te snel overbelast raakt.

“We weten dat we kwaliteit hebben, daar bestaat geen twijfel over. Maar als we daar intensiteit aan toevoegen, kunnen we tegenstanders echt in de problemen brengen”, aldus Lavia. “Dat woord komt vaak terug, omdat het onze sterkte kan worden. De coach geeft me goede raad die op dit niveau het verschil maakt. Ik werk graag met hem samen.”

Over zijn eigen prestatie bleef Lavia bescheiden. “Ik had enkele goede acties, maar ik praat niet graag over mezelf wanneer het resultaat tegenvalt. Misschien heb ik een goede wedstrijd gespeeld, maar op het einde hebben we de drie punten niet.”