ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

De Rode Duivels kruisen in deze interlandperiode twee keer de degens met Frankrijk. En dus ook met Zinedine Zidane. Wisten jullie dat… de voormalige Franse stervoetballer ook werd gevraagd om België onder zijn hoede te nemen?

We schrijven januari 2025. Vincent Mannaert was op zoek naar een vervanger voor Domenico Tedesco. En de huidige CEO van de Belgische voetbalbond had één naam helemaal bovenaan de verlanglijst gezet: Zinedine Zidane.

Mannaert kent Zidane al sinds 2015. De voormalige stervoetballer van onder meer Juventus FC en Real Madrid liep destijds in het kader van zijn trainersopleiding twee dagen stage bij Club Brugge.

Zinedine Zidane liep stage bij... Club Brugge

Zidane stelde zich héél nederig op in Brugge. "Hij was aandachtig en toonde héél véél respect voor het werk van Michel Preud'homme", aldus Mannaert. "Hij was echt gekomen om bij te leren."

"Ik had meteen door dat Zidane ook een fantastische trainer zou worden", aldus Mannaert in La Dernière Heure. "Hij heeft dan wel niet het tactische genie van iemand zoals Pep Guardiola, maar ZiZou is een echte people manager."

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"En net om die reden dacht ik toen al dat Zidane een uitstekende bondscoach zou worden", laat de CEO van de KBVB vallen. En net om die reden was ZiZou destijds ook de eerste keuze van Mannaert om Tedesco op te volgen als bondscoach van de Rode Duivels.





"Ik kreeg meteen duidelijkheid toen ik naar zijn interesse vroeg", glimlacht Mannaert. "Zidane had maar één job op het oog. Hij was erop gebrand om Didier Deschamps op te volgen als bondscoach van Frankrijk."

Niet Zidane, maar Rudi Garcia en Mark van Bommel

Mannaert koos uiteindelijk voor Rudi Garcia. De wegen van de Belgische voetbalbond en de Fransman gingen na het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico uit elkaar.

Onder Mark van Bommel verloren de Rode Duivels afgelopen maandag met 0-1 van Frankrijk. Komende maandag krijgt België de kans om revanche te nemen op Les Bleus.