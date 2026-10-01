Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Mark van Bommel maakt er geen geheim van: de Rode Duivels willen vrijdagavond tegen Turkije absoluut drie punten pakken. Na de zege tegen Italië en de nederlaag tegen Frankrijk wacht volgens de bondscoach een wedstrijd waarin België zichzelf duidelijke verwachtingen oplegt.

“Dit is wel een heel belangrijke wedstrijd, ook omdat we thuis spelen”, zei Van Bommel dodnerdag op zijn persconferentie. “Dit is onze derde wedstrijd. Turkije heeft nul punten. Als wij zelf winnen, hebben we er zes.”

De Nederlander wil die druk niet nadrukkelijk bij zijn spelers leggen, maar ontkent evenmin dat België favoriet aan de aftrap verschijnt. “Die druk wil ik de jongens niet opleggen. Die druk leggen we onszelf wel op. Wij vinden dat we deze wedstrijd moeten winnen.”

Van Bommel waarschuwt voor Turkije

Turkije begon de Nations League met twee nederlagen en maakte daarbij geen sterke indruk. Toch weigert Van Bommel conclusies te trekken op basis van alleen de resultaten.

De bondscoach bekeek de voorbije wedstrijden van Turkije tegen onder meer Australië, Argentinië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Italië. Daarbij zag hij volgens eigen zeggen een ploeg die veel meer kansen creëerde dan de uitslagen doen vermoeden.

“Als je naar die wedstrijden kijkt, hebben ze ontzettend veel kansen gehad. Ze hebben ze alleen niet afgemaakt”, waarschuwt Van Bommel. “Als je naar de xG kijkt, zitten ze volgens mij iedere keer ruim boven de tegenstander. En het zijn ook echt grote kansen die ze missen.”



Lees ook... Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels›

Turkije moet bovendien enkele spelers missen, maar ook daardoor wil Van Bommel zich niet laten misleiden. “Het wordt een heel moeilijke wedstrijd en we mogen hen absoluut niet onderschatten.”

De opdracht is volgens hem wel duidelijk. België speelt thuis en kan na drie wedstrijden op zes punten komen. “Er staat langs onze kant wel druk op. Ja, dit is een wedstrijd die we willen winnen.”

Tegelijk probeert Van Bommel te voorkomen dat die verwachting omslaat in paniek. “We spelen thuis, al geeft dat natuurlijk geen enkele garantie. En mocht het niet lukken, waar we niet van uitgaan, dan gaan we daarna gewoon verder.”