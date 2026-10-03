'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'
Foto: © photonews
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Union zag in de zomer enkele sterkhouders vertrekken, maar de Brusselaars ondervinden er opnieuw geen last van. In het Dudenpark kochten ze alweer goed in, met een voorlopige koppositie in de Jupiler Pro League als resultaat. Eén nieuwkomer verschijnt meteen op de radar van verschillende grote clubs.

Union verloor kwaliteit, maar kocht meteen in

Bouwwerken Union. Daar lijkt het de voorbije zomers telkens opnieuw op, maar in onze hoofdstad maken ze er een kunst van om een nieuwe ploeg te bouwen. Union zag deze keer onder meer Anan Khalaili (Crystal Palace), Kjell Scherpen (Brighton), Christian Burgess (KAA Gent), Promise David (Brighton, huur) en Fedde Leysen (Sassuolo) vertrekken. Heel wat kwaliteit.

Union trok met het ontvangen geld zelf de markt op. Het kocht onder meer Dylan Aquino (Lanús), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava) en Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates). Die laatste liet zich in negen optredens opmerken met vier goals en één assist. Dat gaat in het buitenland niet onopgemerkt voorbij.

Mofokeng staat op de radar van enkele Europese topclubs

Volgens transferexpert Ekrem Konur lonken verschillende Europese topclubs naar de 21-jarige Zuid-Afrikaanse WK-ganger. Konur laat de namen vallen van Atlético Madrid, Napoli, Chelsea en Brighton. Al deze clubs zouden de aanvaller nauwlettend in de gaten houden.

Union betaalde zelf 3,5 miljoen euro voor Mofokeng, maar mag door de genoemde interesse een veelvoud ambiëren als het tot een transfer komt. Voorlopig lijkt het om oppervlakkige interesse te gaan, maar als de winger zich in de kijker blijft spelen, zou dat snel kunnen veranderen.

Union heeft een druk programma

Mofokeng is een Zuid-Afrikaanse international, wat een bijkomende troef kan zijn aan de onderhandelingstafel. In achttien interlands scoorde hij twee goals. In een duel op 30 september tegen Eritrea (0-5) was hij goed voor een dubbelklapper.

Union ziet het graag gebeuren, al zou het ons verbazen dat Mofokeng deze winter al vertrekt. David Hubert en co gaan een druk programma tegemoet en kunnen elke speler daarbij gebruiken.

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Relebohile Mofokeng

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