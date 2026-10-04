Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma
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België speelt maandagavond in het Stade de France tegen Frankrijk. De Rode Duivels kunnen de leiding in hun groep overnemen en mikken op een eerste zege tegen Les Bleus in een officiële wedstrijd sinds 1981. De voorbereiding staat alvast compleet op punt, zoveel is nu al duidelijk.

De Rode Duivels staan aan de vooravond van hun verplaatsing naar Frankrijk. De ploeg van Mark van Bommel werkt zondag om 11 uur nog een training af in Tubeke, voor de selectie koers zet richting Saint-Denis. Maandag wacht om 20.45 uur in het Stade de France de volgende wedstrijd in de Nations League.

Revanche na late nederlaag in Brussel

Frankrijk trok in de heenwedstrijd met 0-1 aan het langste eind in het Koning Boudewijnstadion. Michael Olise besliste die partij enkele minuten voor affluiten. De Franse aanvaller dribbelde zich in een individuele actie voorbij verschillende Belgen, met Maxim De Cuyper als eerste slachtoffer, en maakte vervolgens het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Duivels hebben dus nog iets recht te zetten, al gaat de inzet verder dan alleen die nederlaag in Brussel. België won voor het laatst van Frankrijk in een officiële wedstrijd in 1981. Die reeks loopt ondertussen al 45 jaar. In die periode stonden beide landen meermaals tegenover elkaar op grote toernooien, maar telkens hadden de Fransen het laatste woord. Een overwinning in Saint-Denis zou dan ook een lange wachtperiode tegen de zuiderburen beëindigen.

Van Bommel verschijnt met Godts voor de pers

Voor het vertrek naar Frankrijk geeft Van Bommel mogelijk al enkele aanwijzingen over zijn opstelling. De bondscoach wordt zondag om 18.30 uur verwacht op zijn persconferentie en neemt Mika Godts mee. Eerder op de dag heeft de groep dan al de laatste volledige training voor de wedstrijd afgewerkt in Tubeke.

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In het klassement bedraagt het verschil tussen beide landen slechts één punt. Frankrijk staat aan de leiding met zeven punten, België volgt met zes punten en Italië heeft er vier. De Rode Duivels kunnen maandagavond dus naar de eerste plaats springen. Bij een nederlaag loopt Frankrijk verder uit, terwijl Italië over de Belgen zou kunnen springen.

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