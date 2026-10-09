Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers
Foto: © photonews
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Op de zevende speeldag van de Challenger Pro League hebben FCV Dender EH en KAS Eupen de overwinning gepakt. Dender won met 3-0 van Club NXT, terwijl Eupen op bezoek bij RSCA Futures met 0-2 aan het langste eind trok.

FCV Dender EH – Club NXT 3-0

FCV Dender EH heeft Club NXT met duidelijke cijfers verslagen. Krzysztof Koton was de grote uitblinker bij de thuisploeg. Hij scoorde twee keer in de eerste helft en legde zo de basis voor de overwinning.

Koton opende de score in de 22e minuut. Drie minuten later sloeg hij opnieuw toe, waardoor Dender met een comfortabele 2-0-voorsprong kon gaan rusten.

Vandeplas maakt het verschil definitief

Club NXT moest na de pauze op zoek naar een aansluitingstreffer, maar Dender gaf de voorsprong niet meer uit handen. Gerard Vandeplas zorgde in de 48e minuut voor de derde treffer en zette daarmee de 3-0-eindstand op het bord.

Dender hield vervolgens de nul en boekte een overtuigende thuiszege. Koton nam met zijn twee doelpunten een hoofdrol voor zijn rekening, terwijl Vandeplas de wedstrijd vroeg in de tweede helft besliste.

RSCA Futures – KAS Eupen 0-2

Ook KAS Eupen heeft drie punten gepakt. De Oostkantonners wonnen met 0-2 op bezoek bij RSCA Futures. Na een doelpuntloze eerste helft kwam de wedstrijd na de pauze op gang.

Ba-Muaka Simakala opende in de 51e minuut de score. De aanvaller was ook in de 70e minuut trefzeker en verdubbelde zo de voorsprong van Eupen.

Simakala en Koton zijn de uitblinkers

De twee wedstrijden leverden samen vijf doelpunten op. Zowel Dender als Eupen kon rekenen op een aanvaller die twee keer scoorde. Dender won bovendien zonder tegendoelpunt, terwijl Eupen op verplaatsing de nul hield.

Naast Dender – Club NXT en RSCA Futures – Eupen staan dit weekend nog vijf wedstrijden op het programma in de Challenger Pro League. Zaterdag ontvangt Virton Sporting Hasselt en neemt Lierse SK het op tegen Francs Borains. Beerschot VA speelt zaterdagavond tegen RFC Luik. Zondag staan Patro Eisden – Jong Genk en Jong KAA Gent – RFC Seraing op de kalender.

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2e klasse

 Speeldag 7
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 Eupen Eupen
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Virton Virton 10/10 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Lierse SK Lierse SK 10/10 Francs Borains Francs Borains
K Beerschot VA K Beerschot VA 10/10 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 11/10 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 11/10 Seraing Seraing

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