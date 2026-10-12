Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Carlos Forbs viel tegen La Louvière uit en dat zou wel eens een flinke slok op de borrel kunnen gaan schelen als er gespeeld moet worden tegen Internazionale. Sowieso wordt het al een lastige wedstrijd voor blauw-zwart, want ook de Milanezen willen heel erg graag winnen na een nederlaag op de eerste speeldag van de League Phase.

Aan de punten ligt het niet momenteel. Club Brugge heeft 21 op 24 en verloor enkel tegen leider KAA Gent punten. De tweede plaats is dus zeker niet slecht in een jaar zonder play-offs waar blauw-zwart er wel meteen moet staan - ook in de competitie.

Ook tegen La Louvière hadden ze weinig problemen, al had het volgens Marc Degryse ook helemaal anders kunnen aflopen. En wat als er toch nog een strafschop komt? Dan komen ze misschien toch nog in de problemen, maar dat is dus niet aan de orde geweest.

Club Brugge heeft werk aan de winkel

"Club Brugge kende een rustige avond in La Louvière, al moet Sommer op het einde de 2-3 voorkomen. Ik heb het gevoel dat Club één maand na de wedstrijd tegen Aston Villa nog steeds niet het Club is waarvan je gelooft dat ze dinsdagavond iets kunnen halen op Inter."

"Het tegendeel zou een stunt van formaat zijn. Inter is de absolute top in Europa. Als je nog maar ziet hoe Stankovic — een uitblinker bij Club geweest — omzeggens niet aan de bak komt ginder. Inter verloor op de eerste speeldag ongelukkig op Real Madrid en moét winnen."

Club Brugge hoopt dat Forbs er gewoon bij is dinsdag

"Club zal de beste versie van de Italianen krijgen. Misschien kan Sommer de avond van zijn leven keepen. Hij zal alleszins véél werk hebben", is Degryse zeer helder in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws. Ondertussen houden ze bij Club Brugge het hart vast over Carlos Forbs.





Als de winger niet fit zou raken voor het duel in Milaan, dan zitten ze bij Club Brugge gewoon met een probleem - ook al zijn er verschillende opties om hem te vervangen. Maar iemand met zijn snelheid is gewoon een wapen tegen een team dat verplicht is aan te vallen.