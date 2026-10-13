"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

Noa Lang leek zaterdag eindelijk weer een reden te hebben om te glimlachen. De voormalige smaakmaker van Club Brugge scoorde voor Napoli tegen Frosinone, maar na de 3-0-zege ging het vooral over zijn uitspraken over Antonio Conte. Die zijn bij Alessio Tacchinardi bijzonder slecht gevallen.

Lang maakte zaterdag zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Kevin De Bruyne nam de twee andere treffers voor zijn rekening. Voor Napoli betekende de overwinning een welkome opsteker na een moeilijke periode, maar de Nederlander zorgde na afloop voor een ander gespreksonderwerp.

Lang vergelijkt Conte met Allegri

In een interview met DAZN legde Lang uit waarom hij zich momenteel beter voelt bij Napoli. Onder de nieuwe trainer Massimiliano Allegri ervaart hij naar eigen zeggen meer vertrouwen dan vorig seizoen onder Conte.

"Het grootste verschil is dat deze trainer met mij praat, in tegenstelling tot die van vorig jaar", zei Lang. Allegri vertelt hem volgens de aanvaller bovendien hoe hij zich kan verbeteren en op welke plaatsen hij moet lopen.

Die vergelijking viel niet bij iedereen in goede aarde. Vooral Tacchinardi, die bij Juventus jarenlang de kleedkamer deelde met Conte, vond de timing ongelukkig.

Tacchinardi haalt uit op televisie

In het programma Pressing van Mediaset vroeg de voormalige Italiaanse middenvelder zich af waarom Lang die kritiek niet rechtstreeks aan Conte had geuit toen ze nog samenwerkten. "Waarom heeft de Nederlander dat niet in het gezicht van Conte gezegd?", vroeg Tacchinardi. Volgens hem gebruikt Lang één goede wedstrijd om meteen terug te blikken op zijn vorige trainer.





Tacchinardi schaarde zich ook achter Allegri. Die had na de overwinning immers benadrukt dat Lang tot dusver onder zijn mogelijkheden presteerde en daar zelf verantwoordelijkheid voor draagt. De oud-speler sloot af met een duidelijke boodschap: "Meer lopen en minder praten", zonder daarbij vroegere trainers aan te vallen.

Zo leverde een doelpunt dat Lang sportief vertrouwen moest geven meteen ook nieuwe kritiek op. Zijn prestaties op het veld zullen moeten uitwijzen of de aanvaller zijn goede wedstrijd een vervolg kan geven.