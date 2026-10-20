Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

Club Brugge krijgt woensdag in de Champions League het Franse Lens over de vloer. De bezoekers zijn gewaarschuwd na de spectaculaire 4-3-zege van blauw-zwart tegen Inter. Trainer Yannick Cahuzac beseft dat zijn ploeg in het Jan Breydelstadion een stevige opdracht wacht en heeft vooral oog voor de aanvallende kwaliteiten van de Belgische vicekampioen.

“Ze hebben enorme offensieve troeven”, benadrukte Cahuzac. “Tegen Inter hebben ze een geweldige wedstrijd gespeeld en in de competitie scoren ze gemiddeld meer dan twee keer per match. We verwachten dus een zware avond tegen een tegenstander die aanvallend bijzonder sterk is.”

Onderschatting

De Lens-coach wil vooral vermijden dat zijn spelers Club Brugge onderschatten. “We weten hoe sterk deze ploeg is, zowel individueel als collectief. We zullen hen heel serieus nemen en proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen om hier een resultaat mee te nemen”, klonk het. Cahuzac verwees daarbij ook naar de neiging in Frankrijk om het Belgische voetbal te onderschatten, iets wat hij zelf niet van plan is.

Ook Nicolo Tresoldi staat op de radar van de Franse club. De Brugse spits maakt indruk en wordt vooraf grondig geanalyseerd door de tegenstander. “Het is een grote speler. Voor elke wedstrijd krijgen onze spelers informatie over de individuele kwaliteiten van de tegenstander. We hebben dus zeker rekening gehouden met zijn belang voor Club Brugge”, aldus Cahuzac.

Zorgen bij Lens

Lens trekt wel met enkele personele zorgen naar Brugge. Maik Nawrocki en Abdallah Sima zijn nog enkele weken out, terwijl Jonathan Gradit en Ismaëlo Ganiou pas donderdag opnieuw bij de groep zouden aansluiten. Cahuzac moet daardoor nog knopen doorhakken over zijn defensieve bezetting, al benadrukt hij dat hij dankzij de polyvalentie in zijn kern verschillende opties heeft.

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De trainer twijfelt ook nog over de invulling van bepaalde aanvallende posities. Hij wil de laatste training gebruiken om de beste combinaties te vinden en een plan uit te werken dat Club Brugge zo veel mogelijk problemen bezorgt.