Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

John Stegeman is niet langer trainer van Willem II. De Nederlandse coach, die tussen 2022 en 2025 als assistent bij Royal Antwerp FC werkte, is dinsdag ontslagen bij de club uit Tilburg. Opvallend, want amper vijf maanden geleden loodste hij Willem II nog naar de Eredivisie. Die succesvolle promotie heeft hem uiteindelijk niet kunnen redden na een bijzonder teleurstellende competitiestart.

Willem II maakte het ontslag dinsdag officieel bekend. Naast Stegeman moet ook zijn assistent Pascal Diender vertrekken. De clubleiding zag na negen competitiewedstrijden geen andere oplossing meer. Willem II staat helemaal onderaan in de Eredivisie en kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen. Met amper twee punten uit negen wedstrijden is de achterstand op de veilige plaatsen al behoorlijk opgelopen.

Van promotie naar ontslag

Technisch directeur Freek Heerkens gaf op de clubwebsite uitleg bij de beslissing. "Na de promotie naar de Eredivisie was het de ambitie om met John verder te bouwen aan de sportieve ontwikkeling van Willem II. Dat maakt dit een moeilijke beslissing", verklaarde hij. De club had gehoopt om onder Stegeman verder te groeien, maar zag daarvoor onvoldoende perspectief.

"Na een zorgvuldige evaluatie en gesprekken met elkaar zien we op dit moment onvoldoende perspectief om de samenwerking voort te zetten", ging Heerkens verder. De 3-2-nederlaag tegen Sparta Rotterdam van afgelopen weekend bleek uiteindelijk de laatste wedstrijd van Stegeman. Willem II kwam in die partij nog op voorsprong, maar kon opnieuw geen punten pakken.

Succesvolle periode bij Antwerp

Voor Stegeman betekent het ontslag een bijzonder pijnlijke ommekeer. In juni 2025 verliet hij Antwerp om opnieuw als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Bij de Great Old had hij drie seizoenen als assistent gewerkt, aanvankelijk onder Mark van Bommel. Hij maakte er het historische seizoen 2022/23 mee, waarin Antwerp zowel de landstitel als de Beker van België veroverde.



Zijn terugkeer naar Nederland leek aanvankelijk een schot in de roos. Stegeman loodste Willem II via de play-offs terug naar het hoogste niveau, nadat FC Volendam in de finale na strafschoppen werd verslagen. Het leverde hem een bijzonder emotioneel promotiemoment op, maar enkele maanden later is zijn avontuur alweer voorbij. Zijn contract liep oorspronkelijk nog tot de zomer van 2027. Wie hem bij Willem II moet opvolgen, is voorlopig niet bekend.