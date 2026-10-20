Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent
Foto: © photonews

John Stegeman is niet langer trainer van Willem II. De Nederlandse coach, die tussen 2022 en 2025 als assistent bij Royal Antwerp FC werkte, is dinsdag ontslagen bij de club uit Tilburg. Opvallend, want amper vijf maanden geleden loodste hij Willem II nog naar de Eredivisie. Die succesvolle promotie heeft hem uiteindelijk niet kunnen redden na een bijzonder teleurstellende competitiestart.

Willem II maakte het ontslag dinsdag officieel bekend. Naast Stegeman moet ook zijn assistent Pascal Diender vertrekken. De clubleiding zag na negen competitiewedstrijden geen andere oplossing meer. Willem II staat helemaal onderaan in de Eredivisie en kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen. Met amper twee punten uit negen wedstrijden is de achterstand op de veilige plaatsen al behoorlijk opgelopen.

Van promotie naar ontslag

Technisch directeur Freek Heerkens gaf op de clubwebsite uitleg bij de beslissing. "Na de promotie naar de Eredivisie was het de ambitie om met John verder te bouwen aan de sportieve ontwikkeling van Willem II. Dat maakt dit een moeilijke beslissing", verklaarde hij. De club had gehoopt om onder Stegeman verder te groeien, maar zag daarvoor onvoldoende perspectief.

"Na een zorgvuldige evaluatie en gesprekken met elkaar zien we op dit moment onvoldoende perspectief om de samenwerking voort te zetten", ging Heerkens verder. De 3-2-nederlaag tegen Sparta Rotterdam van afgelopen weekend bleek uiteindelijk de laatste wedstrijd van Stegeman. Willem II kwam in die partij nog op voorsprong, maar kon opnieuw geen punten pakken.

Succesvolle periode bij Antwerp

Voor Stegeman betekent het ontslag een bijzonder pijnlijke ommekeer. In juni 2025 verliet hij Antwerp om opnieuw als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Bij de Great Old had hij drie seizoenen als assistent gewerkt, aanvankelijk onder Mark van Bommel. Hij maakte er het historische seizoen 2022/23 mee, waarin Antwerp zowel de landstitel als de Beker van België veroverde.


Zijn terugkeer naar Nederland leek aanvankelijk een schot in de roos. Stegeman loodste Willem II via de play-offs terug naar het hoogste niveau, nadat FC Volendam in de finale na strafschoppen werd verslagen. Het leverde hem een bijzonder emotioneel promotiemoment op, maar enkele maanden later is zijn avontuur alweer voorbij. Zijn contract liep oorspronkelijk nog tot de zomer van 2027. Wie hem bij Willem II moet opvolgen, is voorlopig niet bekend.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Willem II
John Stegeman

Meer nieuws

OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

18:20
Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

17:40
1
Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

17:20
Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

16:50
Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

16:30
1
Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws

Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws

16:08
Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

15:50
Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing

Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing

15:39
2
Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

15:30
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

15:02
Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

14:49
Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

14:40
1
Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"

Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"

14:20
RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)

RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)

14:10
1
Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan

Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan

14:00
Franse media onthullen serieus probleem bij Lens vlak voor CL-clash met Club Brugge

Franse media onthullen serieus probleem bij Lens vlak voor CL-clash met Club Brugge

13:20
1
Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

13:00
42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

12:40
2
Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

12:20
9
Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

12:00
De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

11:40
'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen" Interview

'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen"

11:10
PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

10:50
Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

10:30
6
Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

10:09
Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

10:00
2
Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

09:40
Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

09:20
2
Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

08:50
Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

08:20
Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden Analyse

Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden

08:00
Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

07:40
1
Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

07:19
1
Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

07:00
2
Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

23:00
3
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

22:45
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 9
Heerenveen Heerenveen 4-0 Excelsior Excelsior
ADO Den Haag ADO Den Haag 2-1 PSV PSV
Telstar Telstar 3-4 Feyenoord Feyenoord
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3-2 Willem II Willem II
Zwolle Zwolle 4-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Cambuur Cambuur 2-2 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
FC Groningen FC Groningen 2-5 Ajax Ajax
NEC NEC 2-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
FC Twente FC Twente 1-2 Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen Obiku Obiku over Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger TIGERMANIA TIGERMANIA over Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing William Wallace William Wallace over Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid seaside seaside over Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen" JaKu JaKu over 'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie' Vital Verheyen Vital Verheyen over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" Goro Goro over Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem Goro Goro over Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen" BrechtB BrechtB over Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved