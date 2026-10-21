Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué
Foto: © photonews

Bij SC Braga is het bijzonder onrustig, amper twee dagen voor de Europese wedstrijd tegen KAA Gent. De Portugese club nam dinsdag afscheid van trainer Carlos Vicens en stelde meteen Franclim Carvalho aan als opvolger. Maar daar bleef het niet bij.

Braga heeft ook een bijzonder scherp communiqué verspreid waarin de Portugese arbitrage zwaar onder vuur wordt genomen. De aanleiding is de 1-2-nederlaag van maandag tegen Gil Vicente. Braga voelt zich ernstig benadeeld door verschillende scheidsrechterlijke beslissingen. De club spreekt van een volledig ontspoorde situatie binnen de Portugese arbitrage en eist dat er dringend wordt ingegrepen.

Braga is woedend na omstreden beslissingen

Vooral twee fases tegen Gil Vicente zorgen voor grote frustratie. Volgens Braga werd aanvaller Pau Víctor duidelijk foutief afgestopt in de aanloop naar de gelijkmaker van de bezoekers. De Spanjaard hield aan het contact een bebloede enkel over, maar het doelpunt werd gewoon goedgekeurd.

Ook een incident met aanvoerder Ricardo Horta zorgt voor ongeloof. Braga meent dat de aanvaller in de slotfase een strafschop had moeten krijgen na een overtreding op zijn knie. In plaats daarvan kreeg Horta geel voor een vermeende schwalbe.

"Het gaat om grove fouten die een rechtstreekse invloed hebben op het resultaat", schrijft Braga in zijn officiële verklaring. De club begrijpt vooral niet waarom de VAR bij dergelijke fases niet ingrijpt.

Portugese scheidsrechterscommissie krijgt volle laag

De kritiek beperkt zich niet tot de wedstrijd tegen Gil Vicente. Braga verwijst ook naar eerdere duels tegen Moreirense en Sporting CP, waarin de club zich eveneens benadeeld voelde.

Vooral een omstreden fase tegen Sporting ligt nog zwaar op de maag. Braga beweert dat de scheidsrechterscommissie tijdens een interne bijeenkomst verklaarde dat een bepaalde handsbal geen strafschop verdiende. Volgens de club zorgde die beoordeling voor verwarring en ongeloof onder de scheidsrechters zelf.

Braga richt zich daarom rechtstreeks tot de leiding van de Portugese arbitrage. "Het is duidelijk dat de huidige scheidsrechterscommissie en haar leiding een enorme factor van instabiliteit vormen", klinkt het bijzonder scherp.

De club spreekt zelfs over het falen van de VAR als vangnet voor de scheidsrechters en vraagt om tussenkomst op hoger niveau. Volgens Braga moet het vertrouwen dringend worden hersteld om de integriteit van de competities te beschermen.

KAA Gent treft tegenstander in volle onrust

Die stevige verklaringen komen op een bijzonder gevoelig moment. Braga verloor drie opeenvolgende wedstrijden en besloot dinsdag om de samenwerking met Vicens te beëindigen.

Donderdag ontvangt de Portugese club KAA Gent in de Conference League. Nieuwe trainer Franclim Carvalho krijgt daardoor nauwelijks voorbereidingstijd. De Buffalo's treffen een tegenstander die niet alleen sportief onder druk staat, maar ook naast het veld voor heel wat opschudding zorgt.

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