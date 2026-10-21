'De Europese top ruikt bloed: Haaland kan Manchester City verlaten na financieel schandaal'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'De Europese top ruikt bloed: Haaland kan Manchester City verlaten na financieel schandaal'

Manchester City zit in woelig vaarwater. En het dossier wordt gevolgd door een pak Europese topclubs. Meer zelfs: Real Madrid, FC Barcelona en PSG wachten zelfs niet op een vonnis.

Manchester City is schuldig bevonden aan grootschalige financiële fraude én het overtreden van zowat iedere financiële regel in het voetbal. Er hangt de Engelse topclub dan ook een zware straf boven het hoofd.

De kans is héél groot dat Manchester City dit én komend seizoen een enorme puntenstraf zal krijgen. Daardoor zal de club zo goed als zeker (minstens) twee seizoenen in de Championship voetballen. De uitspraak wordt in 2027 verwacht.

Real Madrid, FC Barcelona én PSG wachten niet op definitieve vonnis

Al wachten sommige clubs niet op de definitieve uitspraak van de straf. Vooral voor Erling Braut Haaland staan de geïnteresseerde grootmachten nu al in de rij. 

Het is geen geheim dat Real Madrid al langer flirt met de Noorse aanvaller. Meer zelfs: Alf-Inge Haaland (vader van de spits, nvdr.) goot met deze uitspraken nog meer olie op het vuur. 

Concrete gesprekken in donkere achterkamertjes

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De Engelse media dat ook FC Barcelona en PSG zich al hebben gemeld bij (de entourage) van de speler. Voor de duidelijk: dit is niét conform de regelgeving, maar ook in een donkere achterkamer kan er héél concreet gebabbeld worden.

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