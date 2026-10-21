Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

STVV neemt het donderdag in de Conference League op tegen FC Midtjylland. De Kanaries krijgen in Denemarken een tegenstander die met heel wat blessureproblemen kampt. Trainer Mike Tullberg moet mogelijk verschillende belangrijke spelers missen.

Maandagavond kreeg Midtjylland er nog een extra zorgenkind bij. Denil Castillo moest tijdens de eerste helft van de competitiewedstrijd tegen Viborg geblesseerd naar de kant. De Ecuadoriaan lijkt een spierblessure te hebben opgelopen.

Tullberg vreest voor blessure

"Het leek op een spierblessure. Ik ben geen dokter, maar ik heb zelf al een aantal keer iets gelijkaardigs meegemaakt", vertelde Tullberg volgens het Deense Bold. Het is voorlopig nog onduidelijk hoelang Castillo aan de kant zal staan.

Ook Victor Bak ontbreekt donderdag tegen STVV. De 23-jarige verdediger sukkelde met ziekte en werkt aan zijn terugkeer. Volgens Tullberg komt de Europese wedstrijd nog te vroeg, al bestaat de kans dat Bak zondag tegen Lyngby opnieuw inzetbaar is.

Blessurelijst wordt steeds langer

Daar houdt het niet op voor Midtjylland. Volgens het Deense Campo staan ook Magnus Jensen, Martin Erlic, Elias Ólafsson, Mikel Gogorza en Junior Brumado op de blessurelijst. Of al deze spelers donderdag ontbreken, is voorlopig niet bevestigd.



Voor STVV is het alvast een interessante ontwikkeling in de aanloop naar de Europese confrontatie. Midtjylland zal ondanks de personeelsproblemen een lastige tegenstander blijven, maar de blessuregolf zorgt ervoor dat Tullberg mogelijk enkele wijzigingen aan zijn ploeg moet doorvoeren.