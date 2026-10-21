Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

Joaquin Seys heeft onbedoeld voor opschudding gezorgd in Frankrijk. De verdediger van Club Brugge kreeg dinsdag tijdens zijn persconferentie een vraag over het ontbreken van absolute wereldsterren bij RC Lens. Zijn antwoord wordt door verschillende Franse media nu opgevat als een provocatie richting de tegenstander van Blauw-Zwart.

Seys kreeg van een journalist de vraag of hij het jammer vond dat hij deze keer in de Champions League niet tegenover een absolute wereldster zal staan. "Dat is dubbel. Ik denk dat het morgen inderdaad meer om het collectief zal draaien. Maar als speler wil je persoonlijk natuurlijk altijd tegenover de beste spelers staan."

"In dat opzicht is het misschien jammer dat er geen absolute wereldster tegenover me staat", vervolgde Seys. Hij benadrukte meteen dat Lens wel degelijk over veel kwaliteit beschikt. "Er is ook een speler met heel veel kwaliteiten die tegenover mij zal staan of vaak in mijn zone zal opduiken. Dus dat wordt opnieuw een test."

Franse media reageren scherp

Toch vallen zijn uitspraken niet overal in goede aarde. Het Franse Maxifoot spreekt van een steek richting Lens en suggereert dat zijn woorden in de kleedkamer gebruikt kunnen worden om de spelers extra te motiveren. Ook Made in Foot reageert scherp en beschouwt zijn uitspraak zelfs als respectloos tegenover de Franse spelers. Het medium schrijft dat Seys zijn tegenstander provoceerde op de persconferentie.

Opvallend is dat vooral het gedeelte over het ontbreken van wereldsterren wordt uitgelicht. Seys kreeg echter expliciet een vraag over dat onderwerp en probeerde zijn antwoord net te nuanceren. De verdediger liet nergens verstaan dat Club Brugge Lens zou onderschatten. Integendeel, hij benadrukte dat de Franse ploeg opnieuw een stevige uitdaging vormt.

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Ook Lensois.com bracht zijn uitspraken onder de aandacht, maar plaatste ze in een bredere context. Het medium erkent dat Seys het liefst tegenover wereldtoppers staat, terwijl hij tegelijk waarschuwde voor de kwaliteiten van Lens. Of de Franse spelers zich door de uitspraken extra aangesproken voelen, zal woensdagavond op het veld moeten blijken.