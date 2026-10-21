Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"
Foto: © photonews

Charles Vanhoutte heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een belangrijke pion bij Feyenoord. De Belgische middenvelder krijgt nu ook lof van Dévy Rigaux, de technisch directeur van de Rotterdamse club. Die ziet in hem een speler met een bijzondere winnaarsmentaliteit.

Rigaux analyseerde voor zijn komst naar De Kuip verschillende wedstrijden van Feyenoord. Daarbij merkte hij dat het elftal volgens hem nood had aan meer evenwicht op het middenveld. Oussama Targhalline beschikte over veel kwaliteiten, maar kon in de rol van controleur volgens Rigaux iemand naast zich gebruiken die de balans bewaakte.

Rigaux zag bij Vanhoutte meteen de juiste mentaliteit

De Belgische bestuurder kende Vanhoutte al uit diens periode bij Cercle Brugge, toen Rigaux bij stadsgenoot Club Brugge werkte. Hij zag hoe spelers als Charles De Ketelaere en Hans Vanaken na derby's met de middenvelder praatten. Dat viel hem op en gaf hem een eerste indruk van het respect dat Vanhoutte bij andere spelers genoot.

Ook zijn periode bij Union Sint-Gillis maakte indruk op Rigaux. Volgens hem beschikte Club Brugge destijds individueel over meer kwaliteit, maar vormde Union een hecht collectief dat voor elkaar door het vuur ging. Vanhoutte speelde daarin een belangrijke rol door de ploeg scherp te houden en winnen centraal te stellen.

Vergelijking met Club-icoon Timmy Simons

In een interview met Voetbal International omschrijft Rigaux Vanhoutte als een uitzonderlijke winnaar. Hij vergelijkt de middenvelder zelfs met Timmy Simons, die bij Club Brugge en PSV bekendstond om zijn leiderschap. Volgens Rigaux is Vanhoutte het type kapitein dat steeds het maximale van zijn ploegmaats eist.


Na Union trok de Belg naar OGC Nice, waarna hij afgelopen zomer de overstap naar Feyenoord maakte. Daar lijkt hij intussen de gezochte stabiliteit op het middenveld te bieden. Feyenoord staat bovenaan in de Eredivisie en boekte vorige week ook een overwinning tegen Como in de Champions League.

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