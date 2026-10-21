Spileers veegt kritiek op ploegmaat van tafel na knalprestatie in CL: "Hij heeft ons al genoeg rechtgehouden"

Club Brugge had het bijzonder lastig tegen Lens. Vooral in de eerste helft gaf blauw-zwart niet thuis en mocht het van geluk spreken dat het met een 1-0-voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. Daarvoor mocht het vooral één man bedanken: Yann Sommer.

Een eerste helft lang was Club Brugge nauwelijks te herkennen. Tresoldi, Forbs, Virgili en Vanaken, de helden van San Siro, konden hun stempel maar moeilijk drukken op de wedstrijd. Lens was duidelijk de betere ploeg en kwam meermaals gevaarlijk opzetten. Gelukkig voor blauw-zwart bracht de paal redding en stond Sommer pal wanneer het nodig was. Ook Spileers moest op een cruciaal moment ingrijpen door de bal van de doellijn te halen.

De verdediger besefte na afloop maar al te goed dat Club het niet gemakkelijk had gehad. "In die eerste helft konden ze een paar keer heel goed combineren. Het was moeilijk tegen dat gesloten blok, maar ze kwamen er wel heel gevaarlijk uit. Ze hadden heel veel kansen", gaf Spileers toe.

Sommer mag de kritiek stilaan achter zich laten

Dat Club met een voorsprong mocht gaan rusten, had het voor een groot deel aan zijn doelman te danken. Sommer pakte uit met een reeks uitstekende reddingen en hield zijn ploeg op de been.

Het is een mooie opsteker voor de Zwitser, die eerder dit seizoen nog enkele moeilijke momenten kende. In de eerste Champions League-wedstrijd tegen Aston Villa ging Sommer in de fout toen hij ver uit zijn doel kwam en de bal volledig miste. Nicolas Jackson profiteerde en kon de 1-3 eenvoudig binnentikken.

De voorbije weken heeft de doelman echter steeds nadrukkelijker laten zien waarom Club Brugge op hem rekent. Vorige week speelde hij nog een belangrijke rol in de stuntzege tegen Inter in Milaan. Met een knappe voetreflex op een poging van Lautaro Martínez voorkwam hij toen een tegendoelpunt.



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"Iedereen mag fouten maken"

Ook Spileers wilde na de wedstrijd tegen Lens vooral de klasse van zijn doelman benadrukken. "Hij heeft een moeilijk seizoensbegin gehad, maar dan toont hij ook de klasse van een keeper van dat niveau. Dat hij zo'n wedstrijd opnieuw op de mat legt, toont wat hij kan. We kennen die kwaliteiten van Yann natuurlijk."

De verdediger had dan ook weinig zin om oude fouten opnieuw op te rakelen. Integendeel, volgens hem heeft Sommer zijn ploeg al vaak genoeg geholpen om de mindere momenten achter zich te mogen laten.

"Iedereen mag fouten maken. Zand erover, zou ik zeggen. Hij heeft ons al genoeg rechtgehouden. Alle credits naar hem vandaag", besluit Spileers.