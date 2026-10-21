Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga
Foto: © photonews
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KAA Gent is woensdag richting Portugal vertrokken voor de Europese confrontatie met SC Braga. Trainer Rik De Mil kan rekenen op een nagenoeg volledige spelersgroep, al ontbreken er enkele namen. Er is ook positief nieuws voor de Buffalo's, want een verdediger maakt zijn terugkeer in de selectie.

Josué Vergara stapte niet mee op het vliegtuig van Oostende naar Porto. De Panamese aanvaller is nog altijd niet hersteld van de blessure die hij opliep tijdens zijn interlandverplichtingen. Daardoor moet Gent het opnieuw zonder hem stellen.

Zoals Het Nieuwsblad meldt, ontbreken ook Max Dean en Ngom. Dean is niet speelgerechtigd voor de Europese wedstrijd, terwijl Ngom nog altijd herstelt van een zware kruisbandblessure.

Van der Heyden opnieuw beschikbaar

Het goede nieuws is de terugkeer van Siebe Van der Heyden. De verdediger moest tijdens de vorige Europese wedstrijd tegen Aarhus geblesseerd naar de kant na een trap van een tegenstander. Tegen Rochefort was hij er andermaal niet bij.

Van der Heyden is nu opnieuw van de partij en biedt De Mil een extra optie in de defensie. Dat is een welkome opsteker voor de Buffalo's, die na de bekerblamage tegen Rochefort op zoek gaan naar eerherstel.


Ook enkele jonge spelers mogen de Europese verplaatsing meemaken. Diallo, Seck, Ayindé en El Adfaoui behoren tot de selectie die naar Portugal afreist. Gent hoopt donderdag tegen Braga zijn goede Europese start een vervolg te geven.

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