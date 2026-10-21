'Real Madrid troeft Chelsea én Liverpool af en maakt van Engelse international absolute grootverdiener'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Real Madrid troeft Chelsea én Liverpool af en maakt van Engelse international absolute grootverdiener'
Foto: © photonews

Jude Bellingham gaat zijn contract bij Real Madrid verlengen. De handtekeningen worden eerstdaags gezet. De 23-jarige middenvelder wordt op die manier één van de bestbetaalde spelers in het Estadio Santiago Bernabeu.

Het huidige contract van Jude Bellingham bij Real Madrid loopt tot medio 2029. Alle partijen hebben een akkoord gevonden om die overeenkomst te verlengen tot 2031.

De juristen van beide partijen kijken de definitieve versie van de contracten nog na. Er wordt verwacht dat de handtekeningen deze week worden gezet.

Bellingham Jude
© photonews

Real Madrid én Bellingham varen beiden wel bij de contractverlenging. De Koninklijke heeft zekerheid dat één van de sleutelpionnen opnieuw voor langere termijn gebonden is.

De voorbije maanden informeerden Chelsea FC en Liverpool FC naar de interesse van de 60-voudig Engels international om in de Premier League te komen voetballen. Als Brit is Bellingham daar niet ongevoelig voor.

Jude Bellingham wordt de derde bestbetaalde speler van Real Madrid

Bellingham doet op financieel vlak dan weer een héél goede zaak. De middenvelder ziet zijn jaarloon stijgen van twintig miljoen euro naar een slordige dertig miljoen euro. Dat schrijven de Spaanse media.

Ter vergelijking: daarmee wordt Bellingham één van de grootverdieners in het Estadio Santiago Bernabeu. Enkel Kylian Mbappé en Vinicius Junior verdienen met een jaarloon van 32 miljoen euro nog net iets meer.

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