📷 Traditie bij Lens: Club Brugge krijgt bijzonder symbolisch geschenk

Club Brugge en RC Lens stonden dinsdagavond tegenover elkaar in een bijna-burenderby. Beide steden liggen amper 125 kilometer uit elkaar en voor Lens kreeg het duel ook een extra regionale betekenis. De Fransen brachten die verbondenheid op hun eigen, erg herkenbare manier tot uiting met een speciaal geschenk voor de Blauw-Zwarten.

De sfeer zat er al voor de aftrap stevig in. De Brugse supporters pakten uit met een tifo over de sportieve verovering van Vlaanderen, terwijl de bezoekende aanhang uit Lens pyrotechnisch materiaal afstak. De vriendschapsband tussen Club Brugge en Lille gaf het affiche nog wat extra lading: aan beide kanten van de grens werd naar deze Europese confrontatie uitgekeken.

Enkele uren voor de wedstrijd verliep het er tussen beide delegaties een stuk gemoedelijker aan toe. Joseph Oughourlian, voorzitter van RC Lens, overhandigde Club-voorzitter Bart Verhaeghe volgens vaste Lens-traditie een authentieke mijnwerkerslamp en een shirt van de Franse club.

Mijnwerkersverleden zit diep in het DNA van Lens

RC Lens houdt die gewoonte in ere bij elke Europese wedstrijd. De mijnwerkerslamp is voor de club veel meer dan een attent geschenk: ze verwijst rechtstreeks naar de geschiedenis van de streek en staat ook op het clubembleem.

Met dat logo eert Lens de generaties 'zwarte gezichten', de mijnwerkers die vroeger een groot deel van het publiek vormden. In die periode was de club nog nauw verbonden met de Compagnie des Mines, het mijnbouwbedrijf uit de regio.





Een symbool van strijdlust

Hoewel het beroep van mijnwerker vanaf de jaren zestig vrijwel verdween uit de omgeving van Lens, bleef de lamp altijd aanwezig in het clublogo. Vandaag staat ze symbool voor de identiteit, de afkomst en de arbeidersmentaliteit van de Sang et Or.

Nieuwe spelers krijgen bij hun komst naar Lens eveneens een mijnwerkerslamp overhandigd. Ook rond Sainte-Barbe, de feestdag van de mijnwerkers op 4 december, brengt de club hulde aan dat verleden met speciale shirts.