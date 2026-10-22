Club Brugge doet Fransen zowaar aan zichzelf twijfelen: "Er schort iets aan het Franse voetbal"

Club Brugge heeft opnieuw hard uitgehaald tegen een Franse tegenstander. Na Monaco en Marseille ging ook Lens met 3-0 onderuit in het Jan Breydelstadion. In Frankrijk klinkt de analyse scherp, met lof voor blauw-zwart maar ook stevige zelfkritiek.

Club Brugge heeft een opvallend patent ontwikkeld op Franse clubs. Na de 4-1-zege tegen Monaco en de 3-0-overwinning tegen Marseille kreeg ook Lens drie doelpunten om de oren in Brugge. De Franse media zagen hun landgenoten nochtans niet kansloos beginnen, maar moesten uiteindelijk vaststellen dat blauw-zwart opnieuw efficiënter en volwassener voor de dag kwam.

Een opvallend Frans Brugge-cijfer

L'Equipe wijst op een statistiek die de reputatie van Club Brugge bij onze zuiderburen alleen maar versterkt. "Hoewel Brugge in het Vlaamse deel van België ligt, houdt zijn bekendste club duidelijk van Fransen. Met tien doelpunten is het sinds september 2025 zelfs de productiefste ploeg tegen Franse clubs."

Die reeks staat in schril contrast met de andere Europese thuismatchen van de Bruggelingen. Tegen Barcelona speelde Club 3-3 in november 2025, Arsenal won er een maand later met 0-3 en ook tegen Atlético Madrid bleef het bij 3-3 in februari 2026. Aston Villa vertrok in september 2026 dan weer met een 2-3-zege. De laatste Brugse thuisoverwinning in de Champions League tegen een niet-Franse club dateert volgens de Franse krant van februari 2025, toen Atalanta met 2-1 werd verslagen.

Lens betaalt de rekening na rust

De Franse analyses erkennen dat Lens voor de pauze niet onderlag, maar na de rust helemaal uit de wedstrijd verdween. So Foot vergeleek de avond in Brugge met een harde avondschool: je denkt dat je voorbereid bent, maar krijgt vervolgens een pijnlijke les voorgeschoteld.

Het magazine spaarde Lens niet. De ploeg was volgens So Foot te naïef, te braaf en onvoldoende efficiënt. De Sang et Or keerden niet alleen met een 3-0-nederlaag naar huis, maar ook met flink wat huiswerk. Zonder een duidelijk antwoord dreigt hun Europese campagne snel een stuk somberder te worden.





Umtiti: "Brugge is minder goed, maar wint wel"

Ook op de set van de After, het programma van RMC, werd de Franse nederlaag stevig besproken. Voormalig wereldkampioen Samuel Umtiti begreep vooral niet waarom Lens zijn sterke eerste helft niet in een doelpunt kon omzetten.

"Wanneer ik naar de eerste helft kijk, stel ik me geen vragen: ik denk dat Lens zal scoren. Maar uiteindelijk... Ik weet niet of het met de mentaliteit in Frankrijk te maken heeft, maar je moet elke wedstrijd ingaan om te winnen. Ploegen zoals Brugge zijn minder goed, maar slagen er wel in om te winnen. Er schort iets aan Frankrijk", aldus Umtiti.

Een uitspraak die in Brugge ongetwijfeld met plezier wordt onthouden. Club toonde tegen Lens opnieuw dat organisatie, scherpte in de beide zestienen en geloof in eigen kunnen op Europese avonden een groot verschil maken.