Club Brugge kan qua miljoenen na drie speeldagen vorig seizoen al evenaren

Club Brugge is uitstekend begonnen aan zijn Champions League-campagne en dat vertaalt zich niet alleen op het veld in mooie cijfers. Ook financieel kan blauw-zwart opnieuw een bijzonder lucratief Europees seizoen beleven. Na twee overwinningen in de eerste drie wedstrijden staat de teller al stevig, en bij een behoud van de huidige elfde plaats zou de club het prijzengeld van vorig seizoen nu al kunnen evenaren.

Vorig seizoen verdiende Club Brugge ongeveer 48 miljoen euro aan UEFA-prijzengeld. Dat bedrag kwam er na een volledig parcours in de competitiefase en de tussenronde na nieuwjaar. Dit seizoen is datzelfde totaal al in zicht, schrijft Het Nieuwsblad.

De startpremie voor deelname bedraagt 18,62 miljoen euro, terwijl de zeges tegen Inter en Lens samen nog eens 4,2 miljoen euro opleverden. Daarbovenop komt de zogenaamde value pillar, die onder meer rekening houdt met de televisiemarkt en de Europese coëfficiënten van clubs.

De huidige plaats levert miljoenen op

De voorlopige elfde plaats is eveneens bijzonder waardevol. Op basis van de huidige rangschikking zou Club Brugge daarvoor ongeveer 7,15 miljoen euro aan klassementspremie ontvangen. Een plaats in de top zestien levert bovendien een extra miljoen euro op, net als kwalificatie voor de knock-outplay-offs.

Met de geschatte inkomsten uit de value pillar komt het totale bedrag zo in de buurt van of boven de 48 miljoen euro. Het blijft wel een projectie: de definitieve inkomsten hangen af van de eindklassering en de uiteindelijke verdeling door de UEFA.

De financiële teller kan de komende maanden nog flink verder oplopen. Elke overwinning in de competitiefase is goed voor 2,1 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 700.000 euro oplevert. Club Brugge heeft nog vijf wedstrijden voor de boeg en kan dus nog heel wat extra prijzengeld verzamelen. Ook een hogere eindklassering zou een verschil maken, want elke plaats op de ranglijst telt mee in de verdeling van de Europese inkomsten.





Zware tegenstanders wachten nog

Sportief is het echter nog lang geen uitgemaakte zaak dat Club Brugge de huidige positie kan vasthouden. De komende opdrachten tegen PSV, Liverpool en Napoli beloven bijzonder zwaar te worden. Blauw-zwart zal dus moeten blijven presteren om de gunstige uitgangspositie te verzilveren. De top acht levert bovendien rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales op, terwijl de nummers negen tot en met 24 naar de knock-outplay-offs gaan.

Zelfs een lagere eindklassering hoeft financieel geen ramp te betekenen. De 24ste plaats, de laatste positie die recht geeft op de play-offs, levert op basis van de klassementspremie nog ongeveer 3,58 miljoen euro op. Wie verder raakt in het toernooi, kan daarbovenop nog nieuwe miljoenen verdienen.