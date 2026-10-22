Club Brugge straft Lens genadeloos af, maar Franse coach heeft iets te zeggen over Thorgan Hazard

Racing Lens bleef woensdagavond met lege handen achter op bezoek bij Club Brugge. De Franse ploeg verloor met 3-0 op de derde speeldag van de Champions League, maar volgens coach Yannick Cahuzac vertelde de score niet het volledige verhaal. Vooral in de eerste helft creëerden de bezoekers verschillende kansen, zonder die te benutten. Club Brugge toonde zich aan de overkant een pak efficiënter.

Net voor en kort na de rust sloegen de Bruggelingen toe. Aanvoerder Hans Vanaken opende de score, waarna Joaquin Seys de voorsprong verdubbelde. Twintig minuten voor tijd legde Carlos Forbs met een doelpunt op de tegenaanval de eindstand vast. Lens blijft zo met drie punten achter na drie wedstrijden.

Gemiste kansen breken Lens zuur op

Cahuzac baalde vooral van het moment waarop zijn ploeg de eerste treffer slikte. “Onze eerste helft was zeker goed, maar dan krijgen we dat tegendoelpunt vlak voor rust en dat doet pijn”, gaf de coach toe. Lens had voordien voldoende mogelijkheden gehad om zelf op voorsprong te komen, maar liet die onbenut.

Volgens Cahuzac is dat geen alleenstaand probleem. Ook in de vorige Champions League-wedstrijd tegen Sporting slaagde Lens er niet in zijn kansen af te werken. “Dat heeft te maken met ervaring, geen geluk en een uitstekende doelman bij de tegenstander. Maar we moeten eraan werken. Het kan niet dat we zoveel kansen creëren en niet kunnen scoren.” De Franse coach erkende tegelijk de verdienste van blauw-zwart: “Club was performanter en efficiënter. Hun zege was verdiend.”

Hazard krijgt lof na basisplaats

Cahuzac had voor het duel in Brugge stevig ingegrepen in zijn elftal. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Troyes voerde hij liefst acht wijzigingen door. Zo begon aanvoerder Florian Thauvin verrassend op de bank, terwijl Thorgan Hazard wel aan de aftrap verscheen.



De coach legde uit dat de fysieke paraatheid van zijn spelers een belangrijke rol speelde. “Bepaalde keuzes hebben te maken met de fitheid van de spelers. De beslissing om Florian niet te laten starten, hebben we in onderling overleg genomen. Hij kent zijn lichaam.” Over Hazard was Cahuzac tevreden. “Toto heeft het vandaag goed gedaan. Een tweetal weken geleden heb ik met hem gesproken en de zaken die ik gevraagd had, heeft hij vandaag op het veld gebracht.”