Drama voor STVV-fans: Europese droomreis valt in het water door wangedrag supporters

Een drama voor de supporters van STVV. De Kanaries leken zich op te maken voor een bijzondere Europese verplaatsing naar Kroatië, maar zullen hun ploeg niet vanuit het stadion kunnen aanmoedigen. De UEFA heeft Hajduk Split, de club van Leander Dendoncker, zwaar gestraft na het wangedrag van zijn fans tijdens de wedstrijd tegen Ajax. Daardoor moet de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van de Kroaten achter gesloten deuren worden gespeeld.

De UEFA legde Hajduk een boete van 96.000 euro op en besliste dat de club twee Europese thuiswedstrijden zonder publiek moet afwerken. Eén van die straffen is voorwaardelijk en wordt gedurende twee jaar opgeschort. De wedstrijd tegen STVV, gepland op 26 november, valt wel onder de onmiddellijke sanctie. Voor de Limburgse fans betekent dat een flinke streep door de rekening.

Vuurwerk en antisemitische leuzen zorgen voor zware sanctie

De straf volgt op ernstige incidenten tijdens de Europese confrontatie met Ajax. De wedstrijd werd vorige week donderdag tijdelijk stilgelegd nadat supporters zoveel vuurwerk hadden afgestoken dat de rookontwikkeling het verder spelen onmogelijk maakte. Daarnaast werden tijdens een supportersmars antisemitische leuzen gescandeerd. Er werd ook een doodskist met de naam Ajax getoond, die later kapot werd getrapt.

Voor het afsteken van vuurwerk krijgt Hajduk Split een boete van 80.000 euro en twee Europese thuiswedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één voorwaardelijk. Daarbovenop komt nog een boete van 16.000 euro wegens het blokkeren van openbare doorgangen. Ook de Kroatische voetbalbond heeft een onderzoek geopend naar de gebeurtenissen rond en tijdens de wedstrijd, die Hajduk uiteindelijk met 2-1 won.

STVV zoekt oplossing voor gedupeerde supporters

Bij STVV overheerst de ontgoocheling. De club betreurt dat haar fans de kans verliezen om een historische Europese uitwedstrijd mee te maken. “Onze eerste zorgen gaan uit naar de Kanaries die uitkeken naar een onvergetelijke Europese verplaatsing”, klinkt het in een persbericht. Heel wat supporters hadden mogelijk al vliegtickets en andere reisplannen vastgelegd.

De Limburgers hopen dat de reiskosten van supporters die al een vliegticket boekten, gerecupereerd kunnen worden. Ook wordt bekeken of er in Sint-Truiden een evenement kan worden georganiseerd, zodat fans de wedstrijd samen kunnen beleven. Binnen de club werd zelfs besproken of er een mogelijkheid bestaat om de aanwezigheid van supporters die al een ticket hadden gekocht alsnog af te dwingen.





Toch lijkt dat laatste bijzonder moeilijk. STVV geeft aan dat het op basis van de veiligheidsinschatting ter plaatse niet verantwoord lijkt om de eigen supporters naar Split te laten afreizen. “We hadden het liefst zij aan zij met jullie gestaan in Kroatië”, klinkt het nog. De club belooft de mogelijkheden verder te onderzoeken, maar kan voorlopig geen grote beloftes doen. Voor de STVV-fans die droomden van een onvergetelijke Europese trip, is het alvast een bijzonder bittere pil.