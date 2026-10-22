Klopp waarschuwt Club Brugge-sensatie Tresoldi met duidelijke uitspraak

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Klopp waarschuwt Club Brugge-sensatie Tresoldi met duidelijke uitspraak
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij de Duitse nationale ploeg, maar bondscoach Jürgen Klopp wil zich niet laten opjagen in de strijd om de spits van Club Brugge. De 22-jarige aanvaller maakt indruk met zijn doelpunten in de Champions League en de Jupiler Pro League. Toch blijft zijn interlandtoekomst onzeker.

“We hoeven niemand achterna te lopen”, klinkt het bij Klopp in Kicker. Duitsland volgt Tresoldi wel degelijk, maar de speler moet uiteindelijk zelf beslissen welk shirt hij op het hoogste niveau wil dragen.

Tresoldi heeft namelijk ook Italiaanse roots en kan daardoor kiezen tussen Duitsland en Italië. Beide landen hopen de aanvaller op termijn aan zich te binden. Klopp liet eerder al verstaan dat hij Tresoldi geen druk wil opleggen. De Duitse bondscoach beseft dat het voor een jonge speler een belangrijke beslissing is en wil hem vooral duidelijk maken welke perspectieven er zijn.

Duitsland en Italië hopen op de keuze van Tresoldi

De spits heeft zijn keuze nog niet definitief gemaakt. In september liet hij verstaan dat zijn hart ongeveer fiftyfifty verdeeld is tussen beide landen. Hij wil voorlopig zijn traject bij de Duitse U21 afwerken en de beslissing over zijn toekomst uitstellen tot na het EK voor beloften in de zomer van 2027. Daardoor is een onmiddellijke doorbraak bij de Duitse A-ploeg niet vanzelfsprekend, hoe goed hij bij Club Brugge ook presteert.

Klopp hoeft Tresoldi dus niet uit het oog te verliezen, maar zal ook geduld moeten tonen. De Duitse bondscoach heeft bevestigd dat hij de spits volgt en weet dat de aanvaller potentieel heeft. De boodschap is tegelijk duidelijk: Duitsland zal niet eindeloos achter een speler aanlopen die nog twijfelt over zijn internationale toekomst.

Doelpunten bij Club Brugge zetten Tresoldi in de kijker

Met zijn prestaties in Brugge maakt Tresoldi het de bondscoach alvast moeilijk om hem te negeren. Dit seizoen vond hij in zijn eerste acht competitiewedstrijden vier keer de weg naar doel. Ook in de Champions League was hij op dreef, met vier doelpunten in drie duels. De aanvaller kwam in de zomer van 2025 voor naar verluidt 7,5 miljoen euro over van Hannover 96 en heeft bij Club Brugge een contract tot 2029.

De komende maanden zullen dus niet alleen belangrijk zijn voor Blauw-Zwart, maar ook voor de internationale toekomst van Tresoldi. Als hij zijn sterke vorm aanhoudt, zal de druk om hem bij de Duitse of Italiaanse A-ploeg te halen alleen maar toenemen. Klopp houdt de deur open, maar Tresoldi wil eerst zijn verhaal bij de Duitse beloften afmaken. Daarna moet blijken welk land zijn voorkeur krijgt.

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