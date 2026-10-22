Lens hangt zware straf boven het hoofd na pyrotechnisch wangedrag in Brugge (en recidivisme)

De Champions League-avond van RC Lens in Brugge draaide woensdag uit op een dubbele tegenvaller. Niet alleen verloor de Franse club met 3-0 van Club Brugge, ook het gedrag van de meegereisde supporters kan nog een stevig staartje krijgen.

De UEFA zal een disciplinaire procedure openen na de incidenten in het bezoekersvak. Lens riskeert een zware geldboete en mogelijk zelfs een verbod voor zijn fans om Europese uitwedstrijden bij te wonen.

De supporters staken tijdens de wedstrijd tal van rookbommen en andere pyrotechnische middelen af. De situatie was zo ernstig dat scheidsrechter Luis Godinho de wedstrijd tijdelijk moest stilleggen. Dat incident zal de UEFA niet zomaar naast zich neerleggen. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe mag Lens zich dan ook aan sancties verwachten.

Lens hervalt in Brugge na eerdere incidenten in Praag

Wat de zaak voor de Noord-Franse club extra vervelend maakt, is dat het niet om een eerste overtreding gaat. Ook tijdens de Europese verplaatsing naar Praag op 10 september lieten de Lens-supporters zich opmerken door tal van pyrotechnische middelen en rookbommen af te steken in hun supportersvak. Lens won die wedstrijd toen met 2-3, maar het gedrag van de fans bleef niet onopgemerkt.

Die eerdere feiten kunnen nu zwaar doorwegen bij de beoordeling door de disciplinaire instanties van de UEFA. Bij herhaling kijkt de Europese voetbalbond immers niet alleen naar het incident zelf, maar ook naar het eerdere gedrag van de betrokken club en haar supporters.

Mogelijk geen Europese uitfans meer

Volgens L'Équipe riskeert Lens minstens een stevige geldboete. Daarnaast behoort een verbod op het meenemen van supporters naar Europese uitwedstrijden tot de mogelijke sancties. De club zou daardoor bij een volgende Europese verplaatsing zonder de steun van zijn fans kunnen moeten aantreden.





Een definitieve straf is nog niet uitgesproken: eerst moet de disciplinaire procedure worden opgestart en behandeld. Hoe zwaar de sanctie uiteindelijk wordt, zal onder meer afhangen van de beoordeling van de incidenten in Brugge en de eerdere overtreding in Praag.