L'Equipe geeft drie Bruggelingen heel hoge scores, maar... ook twee buizen

Club Brugge heeft met zijn 3-0-zege tegen RC Lens opnieuw indruk gemaakt in de Champions League. Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor blauw-zwart. De Franse sportkrant L'Équipe was bijzonder lovend voor enkele Bruggelingen, maar deelde ook twee opvallend lage beoordelingen uit. Vooral Yann Sommer en Jorne Spileers konden op complimenten rekenen.

De Zwitserse doelman werd met een 8 op 10 uitgeroepen tot de uitblinker van de avond. Dat was geen verrassing, want Lens kreeg voor rust verschillende uitstekende kansen. Sommer hield zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen recht en voorkwam dat de bezoekers op voorsprong kwamen. Ook na de pauze stond hij paraat toen Lens nog probeerde terug te keren in de wedstrijd.

Sommer en Spileers krijgen de meeste lof

L'Équipe was eveneens onder de indruk van Jorne Spileers, die een 7 op 10 kreeg. De jonge verdediger vormde een stevig duo met Brandon Mechele en speelde een belangrijke rol in het afstoppen van de Franse aanvallen. Ook Carlos Forbs kreeg een 7. De Portugese flankaanvaller bekroonde zijn sterke prestatie met het derde doelpunt, waarmee hij de wedstrijd definitief besliste.

Hans Vanaken, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe en Nicolò Tresoldi moesten het stellen met een 6 op 10. Vanaken brak vlak voor rust de ban nadat een kopbal van Tresoldi niet goed verwerkt werd. Seys verdubbelde de voorsprong kort na de pauze, terwijl Forbs later op de tegenaanval de 3-0 vastlegde. Club toonde zich daarmee bijzonder efficiënt, want Lens had in totaal meer doelpogingen.

Twee buizen voor Brugse middenvelders

Niet iedereen kon de Franse journalisten overtuigen. Brandon Mechele kreeg een 5 op 10, maar de zwaarste kritiek ging naar Freddie Potts en Félix Lemaréchal. Beide middenvelders kregen slechts een 4 op 10. Volgens L'Équipe kwamen ze tekort op het vlak van intensiteit en werden ze in de duels te vaak afgetroefd. Vooral Lemaréchal had het moeilijk om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.



De lage cijfers staan in contrast met het resultaat, maar tonen ook dat Club niet over de hele lijn domineerde. Lens noteerde meer doelpogingen en dwong Sommer tot meerdere reddingen. Blauw-zwart maakte op de juiste momenten het verschil en bouwde na de rust verder op de sterke Europese prestatie tegen Inter. Met zes punten uit drie wedstrijden zet Club zo een belangrijke stap in de League Phase, al zal Ivan Leko ongetwijfeld ook de mindere punten uit deze wedstrijd meenemen.