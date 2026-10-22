Club Brugge doet Europa daveren, al blijft het met de voetjes op de grond: "Zes op negen is mooi, maar…"

Met de stunt tegen Inter en de ruime zege tegen Lens heeft Club Brugge zichzelf een uitstekende uitgangspositie bezorgd in de Champions League. Blauw-zwart staat na drie speeldagen op zes punten en bezet voorlopig de elfde plaats. Brandon Mechele geniet van het vertrouwen binnen de ploeg, terwijl Ivan Leko zijn spelers waarschuwt om niet te vroeg victorie te kraaien.

De Bruggelingen maakten de voorbije weken indruk op het Europese toneel. Na de knappe overwinning tegen Inter in Milaan volgde een duidelijke 3-0-zege tegen Lens. Met zes punten op negen ligt Club op koers om door te stoten. Verdediger Brandon Mechele merkt alvast op dat het vertrouwen binnen de ploeg hierdoor groeit.

"Europees staan we er meestal wel. We zijn goed bezig. Het is leuk spelen en iedereen heeft vertrouwen. We proberen ons eigen spel te spelen in Europa, tegen de beste ploegen. Het is mooi dat je dan zes op negen haalt", vertelt de verdediger.

Toch beseft Mechele dat Club Brugge nog meer punten had kunnen verzamelen. "Het kon ook meer geweest zijn, maar het kon ook anders. Ik denk wel dat we tevreden mogen zijn met wat we tot nu toe gebracht hebben."

Club Brugge wil meer dan zes punten

Met onder meer PSV, Liverpool en Napoli op het programma staan er nog enkele belangrijke Europese uitdagingen op het programma. "Zes op negen is mooi, maar we willen meer. We gaan wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Ik denk dat de andere ploegen ons nu ook minder snel zullen onderschatten. Dat hebben we aan onze eigen prestaties te danken", aldus Mechele.

Leko waarschuwt voor euforie

Ook Ivan Leko was na de zege tegen Lens bijzonder tevreden. De Kroatische trainer beseft echter dat Club Brugge nog lang niet zeker is van een plaats in de volgende ronde. "Het is een boost, maar we mogen niet denken dat we er al zijn. We moeten vol gas blijven geven", benadrukt Leko.





"Grote teams zoals Bayern, Arsenal, PSG en Barcelona kunnen misschien al beginnen rekenen. Maar wij met Club Brugge in de Champions League kunnen dat nog niet doen. We moeten gewoon elke wedstrijd vol gas geven. Eind januari of begin februari zullen we zien hoe goed we het na acht wedstrijden hebben gedaan."

De volgende afspraak wordt meteen een belangrijke test. Op woensdag 4 november trekt Club Brugge naar Eindhoven voor het duel met PSV. Bij een nieuwe overwinning zou blauw-zwart een grote stap zetten richting de volgende ronde.