Reactie Club Brugge toont twee gezichten tegen Lens: dit zei Ivan Leko tijdens de rust

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Club Brugge toont twee gezichten tegen Lens: dit zei Ivan Leko tijdens de rust
Foto: © photonews

Club Brugge toonde tegen RC Lens twee gezichten. Voor rust liep blauw-zwart achter de feiten aan en mocht het van geluk spreken dat het met een voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. Na een stevige donderpreek van Ivan Leko volgde echter een wervelende tweede helft, met een overtuigende 3-0-zege als resultaat.

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten voor de landskampioen. Club Brugge had wel de bal, maar vond nauwelijks een gaatje. Lens toonde zich bovendien een bijzonder lastige tegenstander. Vooraf werd er hier en daar wat meewarig gedaan over de Franse club, maar op Jan Breydel bewees Lens waarom het in de Champions League aantreedt. De bezoekers speelden met lef en hadden voor rust zelfs meer dan één doelpunt kunnen maken.

Gelukkig voor blauw-zwart stond Yann Sommer pal en bracht de paal redding. Ook Brandon Mechele moest na afloop toegeven dat Club voor de pauze ondermaats presteerde. "Het was te weinig", klonk het eerlijk bij de verdediger.

Leko haalt stevig uit in de kleedkamer

Tijdens de rust greep Ivan Leko in. De Kroatische trainer nam zijn spelers stevig onder handen en maakte duidelijk dat het na de pauze anders moest. Mechele bevestigde dat de donderpreek indruk maakte.

"Tijdens de rust heeft Leko ons wakker geschud. Hoe dat was? Redelijk stevig. Jullie kennen hem langs de zijlijn, zo was hij ook in de kleedkamer", vertelde de verdediger.

Ook Leko zelf gaf toe dat zijn ploeg voor de pauze bijzonder weinig klaarspeelde. De trainer besefte maar al te goed dat Club vooral zijn doelman mocht bedanken dat het niet op achterstand stond.

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"Wat zag ik tijdens de rust bij mijn team? Heel veel. Wat zei ik precies? Heel veel", grapte Leko achteraf. Daarna werd hij een stuk serieuzer over zijn boodschap aan de spelers.

"Dankzij God en Yann Sommer was het geen 0-3. Je hoeft niemand te laten zien hoe goed je bent. Ga gewoon op zoek, zet druk en speel voor één bal meer", legde de trainer uit.

Club slaat na rust genadeloos toe

En of de woorden van Leko effect hadden! Club Brugge kwam met een compleet andere ingesteldheid uit de kleedkamer en sloeg al vroeg in de tweede helft toe. Na voorbereidend werk van de bedrijvige Forbs zorgde linksachter Joaquin Seys in twee keer voor de 2-0.

Ook Sommer bleef zijn waarde bewijzen met enkele uitstekende reddingen. Waar de Bruggelingen voor rust nog wankelden, kregen ze na de pauze steeds meer controle over de wedstrijd.

Het slotakkoord kwam er na een prima ingeving van invaller Hugo Vetlesen. Die stuurde Forbs diep, waarna de aanvaller de bal heerlijk voorbij doelman Risser knalde: 3-0. De wedstrijd was gespeeld en Club mocht drie belangrijke Europese punten bijschrijven.

Blauw-zwart overtuigde niet over de volle negentig minuten, maar toonde wel de nodige mentaliteit en weerbaarheid om het tij te keren. Met zes punten op negen blijft Club Brugge volop meedoen in de Champions League. Bovendien trekt het met vertrouwen naar Eindhoven, waar PSV de volgende Europese tegenstander wordt.

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