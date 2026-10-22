"Hij offert alles op voor zijn carrière": Leko onthult waarom Forbs helemaal openbloeit bij Club Brugge

Na een wisselvallige start lijkt Carlos Forbs helemaal ontbolsterd te zijn bij Club Brugge. De Portugese flankaanvaller maakt indruk met zijn snelheid en acties, maar is ook op andere vlakken gegroeid. Trainer Ivan Leko is dan ook bijzonder lovend over zijn poulain, die zich steeds nadrukkelijker tot een van de sterkhouders van blauw-zwart ontpopt.

Forbs kwam in 2025 over van Ajax, waar hij een onrustige periode achter de rug had. Zijn eerste volledige seizoen bij Club Brugge leverde zeven doelpunten en acht assists op in 35 competitiewedstrijden. Degelijk, maar niet altijd voldoende om alle twijfels weg te nemen.

Dit seizoen lijkt de Portugees die twijfels echter helemaal weg te spelen. Zijn versnelling blijft zijn grootste wapen, maar ook zijn rendement springt steeds meer in het oog. Vorige week in Milaan was Forbs nog betrokken bij maar liefst drie van de vier Brugse doelpunten.

"Het is zwaar om tegen hem te verdedigen"

Trainer Ivan Leko steekt zijn bewondering voor de aanvaller dan ook niet onder stoelen of banken. "Hij is geweldig om in de kern te hebben. Hij heeft zoveel snelheid, kwaliteit aan de bal en is gevaarlijk één-tegen-één. Het is zwaar om op hem te moeten verdedigen."

Volgens de Kroatische coach heeft Forbs bovendien belangrijke stappen gezet in zijn ontwikkeling. Waar hij vroeger vooral opviel met individuele flitsen, is hij nu veel constanter geworden.

"Vorig jaar, toen ik hier toekwam, was hij nog een flitsspeler. Hij deed drie goeie acties en dan zag je hem niet meer. Daarin is hij stabiel geworden."





Ook zonder bal ziet Leko een groot verschil. "Zelfs in het verdedigen en het druk zetten staat hij altijd klaar. En als ze hem met twee man opvangen, zal hij collectief voetballen."

De opofferingen van Forbs

De trainer benadrukt ook de mentaliteit van de Portugees, die samen met zijn familie naar Brugge kwam om zijn carrière verder uit te bouwen. "Die jongen is heel nederig. Hij kwam hiernaartoe met zijn familie en offert alles op voor zijn carrière. Maar nu zie je: als je veel geeft, dan krijg je ook veel terug."

"Ik ben heel blij voor hem. Hij was vanavond opnieuw een van de beste spelers, net zoals in Milaan." Forbs lijkt daarmee steeds meer uit te groeien tot een belangrijke troef voor Club Brugge, zowel in de Jupiler Pro League als op het Europese toneel.