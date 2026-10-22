Na Europese topprestatie dreigt Club Brugge goudhaantje te verliezen: "Ik zie hem snel in de Premier League"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Na Europese topprestatie dreigt Club Brugge goudhaantje te verliezen: "Ik zie hem snel in de Premier League"
Foto: © photonews
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Jan Breydel was woensdag tegen Lens opnieuw volledig uitverkocht. Niet alleen de supporters waren van de partij, ook heel wat buitenlandse scouts zakten af naar Brugge om de spelers van Club aan het werk te zien. Vooral één jonge Belg wist zich opnieuw in de kijker te spelen: Joaquin Seys.

Na zijn hattrick van vorige week tegen Inter kwamen onder meer scouts van Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester City en Bayern München naar Jan Breydel om Nicolò Tresoldi aan het werk te zien. De Duitse spits kon tegen Lens echter niet echt potten breken.

Wie wel indruk maakte, was Seys. De 21-jarige verdediger was betrokken bij twee doelpunten en had zo een belangrijk aandeel in de 3-0-overwinning. Eerst leverde hij een goede hoekschop af, waarna hij zelf op de juiste plaats stond om de tweede goal binnen te werken.

Leko voorspelt grote toekomst voor Seys

Ook trainer Ivan Leko was na afloop lovend over zijn verdediger. "Ik ben blij dat hij op dit grote toneel kon scoren", vertelde de Kroaat na afloop. "Hij scoort zoals in onze titelmatch van vorig jaar, door aan de tweede paal op te duiken bij een lage voorzet. We stimuleren hem om in die zone op te duiken en doelpunten te maken."

Volgens Leko is Seys de voorbije periode uitgegroeid tot een completere speler. "Hij is nu een complete speler geworden. Hij heeft vandaag een fantastische wedstrijd gespeeld, zowel defensief als met de bal aan de voet en in het positiespel."

De Brugse coach ziet dan ook een mooie toekomst weggelegd voor zijn pupil. "Ik zei het al een paar keer eerder: ik zie hem snel in de Premier League. Of dat dit jaar of volgend jaar is, weet ik niet. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij, als alles goed loopt, een grote carrière zal hebben."

Vertrekt Seys binnenkort uit Brugge?

De aanwezigheid van verschillende Europese topclubs op Jan Breydel voedt de speculaties over een mogelijke transfer. Seys ligt bij Club Brugge nog vast tot 2029, maar zijn sterke prestaties blijven niet onopgemerkt. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 27 miljoen euro. Het valt echter te verwachten dat Club Brugge voor zijn jonge goudhaantje een aanzienlijk hogere transfersom zal verlangen.

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