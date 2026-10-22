“Onaanvaardbaar”: Analisten zeer streng voor KAA Gent – Rik De Mil schiet met scherp

KAA Gent speelt maar op twee terreinen meer mee dit seizoen, in Europa en in de competitie. In de Beker van België liep het na strafschoppen verkeerd bij amateurclub Rochefort. Coach Rik De Mil roteerde er op los en dat bleek achteraf gezien misschien niet de beste beslissing. Is de kern in de breedte niet goed genoeg?

“Eruit gaan tegen een amateurclub is als leider in de competitie onaanvaardbaar. Het blijft een aanfluiting voor KAA Gent, of de 3-3 nu terecht was of niet, dat je eruit vliegt. De kern van Gent is volgens mij niet breed genoeg”, opende Niels Poissonnier de debatten in de HLN Voetbalpodcast.

“KAA Gent heeft twaalf-dertien spelers. Als je Benes of Kadri ziet spelen? Daar kan je niet mee verder de komende maanden. Ze hebben niet de weelde van Club Brugge om alles behalve de as te vervangen.” Een gevoel dat ook gedeeld werd door Frank Boeckx.

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“Je mag een 1-3 voorsprong op Rochefort nooit weggeven. En inderdaad, in de breedte is dit Gent niet sterk genoeg. Met de Europese wedstrijden wilde De Mil een paar spelers rust geven, maar als je dan te veel verzwakt dan heb je een probleem als coach. Dat is ook wat De Mil wil zeggen aan het bestuur: meespelen op drie fronten is niet mogelijk.”

“Ze hebben de Beker van België niet bewust laten vallen, maar er zijn nog de twee andere fronten waarin ze ver kunnen komen. De transfer van Kadri? Ik heb er niets tegen, maar als je degradeert met Kortrijk moet je toch niet verwachten dat hij bij Gent nu dé man zal zijn. Als basisspeler was hij voor mij niet de beste transfer.”

Wat vindt Rik De Mil van de zaak?

“We hebben een analyse gemaakt van wat we beter kunnen doen door de hele grote ontgoocheling die we hebben meegemaakt. In voetbal moet je ook met ontgoochelingen kunnen omgaan en dat heeft de groep ook gedaan”, aldus De Mil op zijn persconferentie in aanloop naar de match tegen Sporting Braga.





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“Wij gaan er alles aan doen om hier punten te proberen nemen. De focus ligt nu op Braga, na de ontgoocheling van de bekerwedstrijd. We weten dat we die wedstrijd hadden moeten winnen en dat kon ook tegen Rochefort, maar dat hebben we nagelaten. Daar gaan we geen doekjes om winden of excuses gaan zoeken. Het was gewoon onvoldoende van ons.”

“We moeten nu reageren, strijdvaardig zijn en balans vinden in de emoties. Niet alles zomaar overhoop gooien. We gaan nog wedstrijden verliezen dit seizoen, dus dan moeten we terug strijdvaardig zijn om beter te worden”, beseft de coach. Te beginnen in en tegen Braga?