Op zijn 71ste is ex-coach van Club Brugge plots weer hoofdtrainer van eersteklasser

Adrie Koster is plots weer helemaal terug in het trainersvak. De 71-jarige Nederlander werd aangesteld als interim-hoofdtrainer van Willem II, nadat de club afscheid nam van John Stegeman. Nog maar twee weken geleden raakte bekend dat de voormalige coach van Club Brugge komende zomer het Schouws elftal zou trainen, een regionale selectie uit zijn geboortestreek. Nu krijgt hij onverwacht opnieuw een opdracht in het profvoetbal.

Koster was bij Willem II al aan de slag als technisch adviseur, maar neemt nu tijdelijk de sportieve leiding over. Hij blijft aan het roer totdat de club een definitieve opvolger heeft gevonden. Danny Schenkel en Pim Hendrix worden zijn assistenten. “Ik ken de club, ik ken de spelersgroep. Zolang Willem II niemand anders heeft, doe ik het”, vertelde hij aan NOS.

De opdracht is niet min. Willem II staat na negen speeldagen onderaan in de Eredivisie en verzamelde amper twee punten. Stegeman had de Tilburgers vorig seizoen nog via de play-offs naar de promotie geleid, maar op het hoogste niveau bleven de resultaten uit. Koster moet de ploeg opnieuw op de rails krijgen, met zaterdag meteen een belangrijke wedstrijd tegen SC Cambuur.

Een bekende naam bij Club Brugge

Voor Belgische voetbalfans is Koster vooral bekend van zijn periode bij Club Brugge. De Nederlander werd in 2009 aangesteld als opvolger van Jacky Mathijssen en bleef tot oktober 2011 aan het roer. In zijn eerste volledige seizoen eindigde blauw-zwart op de tweede plaats. Koster stond bekend om zijn verzorgde voetbal en kon aanvankelijk rekenen op veel steun van de supporters.

Zijn Brugse avontuur eindigde uiteindelijk na een reeks tegenvallende resultaten. Na vier opeenvolgende nederlagen in alle competities, waaronder een spectaculaire 5-4-nederlaag tegen Racing Genk, besloot Club Brugge in oktober 2011 de samenwerking stop te zetten. Op dat moment stond de ploeg vierde in de competitie en was ze nog volop actief in de Europa League. Ook bij Beerschot werkte Koster later in België.

Van technisch adviseur opnieuw naar de dug-out

Na zijn vertrek uit Brugge bleef Koster actief als trainer, onder meer bij Beerschot, Club Africain en de Nederlandse jeugdselecties. Bij Willem II was hij tussen 2018 en 2021 al hoofdtrainer. In die periode bereikte de club de finale van de Nederlandse beker en kwalificeerde ze zich voor Europees voetbal. In 2025 keerde hij terug als technisch adviseur.





Zijn aanstelling als trainer van het Schouws elftal leek nog een bescheiden terugkeer naar zijn roots te worden. Koster speelde zelf in 1977 voor een vergelijkbare regionale selectie, waar hij destijds werd opgemerkt. Dat hij nu opnieuw een profclub moet leiden, maakt zijn comeback een stuk opvallender.