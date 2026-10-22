Politie start onderzoek na zware incidenten bij Club Brugge-Lens: steward gewond

De Brugse politie zal de incidenten met vuurwerk tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en RC Lens verder onderzoeken. De voetbalcel zal de camerabeelden analyseren en een proces-verbaal opstellen. Dat bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter bij Het Nieuwsblad.

De Franse supporters zorgden tijdens de eerste helft voor onrust in het Jan Breydelstadion. Vanuit het bezoekersvak werd massaal Bengaals vuurwerk afgestoken. Ook werden vuurpijlen in de richting van de Brugse aanhang gegooid, waardoor de situatie bijzonder gevaarlijk werd.

Wedstrijd tijdelijk stilgelegd, steward raakt gewond

Het uitvak stond op een bepaald moment in lichterlaaie en de wedstrijd moest tijdelijk worden stilgelegd. Het pyrotechnische materiaal kwam niet alleen in de richting van de thuissupporters terecht, maar ook in het vak voor mensen met een beperking. Een steward van RC Lens raakte gewond en kreeg ter plaatse verzorging.

Opvallend is dat de politie voorafgaand aan de wedstrijd geen incidenten had vastgesteld. De aankomst van de Franse supporters verliep rustig en er waren geen confrontaties. De wedstrijd was nochtans als risicovol ingeschat, waardoor de supporters onder begeleiding met bussen naar het stadion werden gebracht.

Voorlopig niemand opgepakt

De Brugse politie heeft voorlopig niemand opgepakt. Volgens Depoorter zou een onmiddellijke arrestatie vooral het risico op verdere escalatie hebben vergroot. De ordediensten probeerden tijdens het incident in de eerste plaats de rust in het stadion te herstellen.



De voetbalcel zal nu de beschikbare camerabeelden onderzoeken om de betrokkenen te identificeren. Op basis daarvan wordt een proces-verbaal opgesteld. Het onderzoek moet duidelijk maken wie verantwoordelijk was voor het afsteken en het gooien van het vuurwerk.