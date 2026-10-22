Thorgan Hazard baalt van één Bruggeling: "Ik ken hem heel goed"

Bij zijn terugkeer in België beleefde Thorgan Hazard een frustrerende avond tegen Club Brugge. Zijn acties voor rust leverden niets op, terwijl hij na de pauze moest toezien hoe zijn ploeg helemaal wegzakte.

Voor Thorgan Hazard had zijn basisplaats een bijzondere betekenis: het was pas zijn tweede wedstrijd als titularis dit seizoen. Na een moeilijke seizoensstart rechtte de voormalige Rode Duivel de rug met een sterke eerste helft, net als zijn ploeg.

Hazard lag aan de basis van verschillende kansen voor Lens. Toen de bezoekers na de rust moesten reageren, bleek zijn gebrek aan wedstrijdritme echter doorslaggevend. Hij was dan ook een van de eerste spelers die naar de kant werd gehaald.

Lens laat kansen onbenut tegen Club Brugge

Toen de Brainois voor onze microfoon verscheen, kon hij de wedstrijd al met enige afstand beoordelen. "Is de uitslag te zwaar? Ze weerspiegelt de eerste helft niet, maar de tweede wel. Helaas hebben we onze kansen niet afgemaakt, nochtans zijn we heel goed aan de wedstrijd begonnen."

"Als je achteraf die 3-0 voor Brugge ziet, is dat een harde uitslag om te slikken. In de tweede helft speelden zij heel goed en domineerden ze de wedstrijd. Maar voor rust hadden wij de beste kansen. In de Champions League weet je dat je afgestraft kunt worden als je die niet benut. Die goal uit een corner vlak voor de rust kwam dan ook bijzonder hard aan", vervolgde hij.

Yann Sommer houdt Hazard en Lens van een goal

De Franse pers sprak na afloop over een gebrek aan efficiëntie, maar Hazard wees ook naar de doelman van Club Brugge. "Yann Sommer speelde een heel sterke wedstrijd. Ik ken hem heel goed, want ik heb met hem samengespeeld bij Borussia Mönchengladbach. Ik weet dat hij een uitstekende keeper is. We raakten ook de paal en hij pakte een knappe redding, terwijl we in een heel gevaarlijke positie voor doel stonden."





"Zoals ik al zei: dit is de Champions League. Als je je kansen niet afwerkt, wordt het moeilijk. Zeker wanneer je vlak voor de rust een doelpunt incasseert. Dat doet pijn. Na de pauze vonden we ons niveau van voordien niet meer terug. Nu moeten we vooruitkijken, want zaterdag wacht alweer een heel belangrijke wedstrijd", besloot Hazard. Hij richt zijn blik al op het duel met Paris FC.